Xác định nguyên nhân gây ngộ độc ở trường iSchool Nha Trang

Ngày 5-12, nguồn tin PLO cho biết Trung tâm Y tế Nha Trang (Khánh Hòa) đã có kết quả điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại trường iSchool Nha Trang vào ngày 17-11.

Theo đó, nguyên nhân xảy ra ngộ độc là do vi khuẩn Salmonella ở món cánh gà chiên.

Sau khi xảy ra vụ ngộ độc, đoàn kiểm tra TP Nha Trang đã phối hợp với Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm, công an tỉnh làm việc với ban giám hiệu nhà trường. Đồng thời, tiến hành kiểm tra tại bếp ăn do hộ ông Bùi Phúc Lam (40 tuổi) ký hợp đồng cung cấp suất ăn sẵn.

Qua kiểm tra, cơ sở này có giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và các hồ sơ kiểm tra, hồ sơ lưu - hủy mẫu thức ăn.

Qua làm việc, người giám sát và nhân viên bếp khai cánh gà được nhập từ chiều 16-11. Sau khi nhập, nguyên liệu còn nguyên thùng được để trên bàn trong khu vực bếp.

Sáng ngày hôm sau (17-11), nhân viên bếp mở thùng cánh gà và ngâm trực tiếp trong thau nước để rã đông trước khi luộc sơ rồi chiên thực phẩm.

Cơ quan chức năng nhận định việc cánh gà chưa rã đông hoàn toàn, nấu chưa chín kỹ, nguồn nguyên liệu không đảm bảo cũng là điều kiện lý tưởng cho vi sinh vật trong thức ăn phát triển gây nhiễm khuẩn thức ăn.

Kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm của Viện Pasteur Nha Trang phát hiện vi khuẩn Salmonella, Bacillus cereus và E. Coli có trong mẫu cánh gà chiên. Ngoài ra, vi khuẩn Bacillus cereus còn có trong mẫu nước mắm.

Điều tra các ca bệnh cho thấy đa số có các triệu chứng điển hình của ngộ độc do vi khuẩn Salmonella gây ra như: sốt, ớn lạnh,rét run, buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy nhiều lần phân lỏng...

Các kết quả xét nghiệm mẫu phân trên người bệnh dương tính với Salmonella group. Bên cạnh đó, tỉ lệ người ăn món cánh gà chiên bị ngộ độc thực phẩm là 94,6% và tỉ suất chênh OR (chỉ số phản ảnh độ tương quan giữa một yếu tố nguy cơ và bệnh) của món cánh gà chiên là lớn nhất. Do đó, có thể nhận định món cánh gà chiên là nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc.

Trung tâm Y tế Nha Trang xác định đây là vụ ngộ độc thực phẩm lớn, mức độ trầm trọng, gây tử vong một người. Vì vậy, cơ quan này kiến nghị Sở Y tế chỉ đạo tăng cường công tác thanh kiểm tra các cơ sở có bếp ăn bán trú, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, cơ sở có nguy cơ cao gây ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

Như PLO đã đưa tin, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm xảy ra tại Trường iSchool Nha Trang khiến 665 học sinh và giáo viên ngộ độc vào ngày 17-11. Trong đó, một em học sinh đã tử vong.

