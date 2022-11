Công an Lâm Đồng triệt xóa sòng bạc liên tỉnh

19/11/2022 21:53

(PLO)- Bị mẹ ruột la mắng do uống rượu say, con trai dùng gậy sắt đánh mẹ bất tỉnh rồi đi ngủ và sáng hôm sau phát hiện mẹ đã chết. Công an tỉnh Đồng Nai bắt khẩn cấp đối tượng để điều tra.