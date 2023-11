(PLO)- Ngày đầu ra quân tổng kiểm kiểm tra trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 20, Công an Lâm Đồng phát hiện lái xe sử dụng ma tuý, chạy xe biển số giả.

Ngày 16-11, Công an Lâm Đồng tiếp tục ra quân thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông liên tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện và xử lý nhiều lỗi vi phạm ATGT.

Công an Lâm Đồng xử lý hàng chục trường hợp vi phạm giao thông trong ngày đầu ra quân. Ảnh: VÕ TÙNG

Công an tỉnh Lâm Đồng huy động khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng chia thành 3 tổ để phối hợp với Tổ công tác của Bộ Công an tuần tra, kiểm soát và xử lý toàn tuyến QL 20 qua tỉnh Lâm Đồng.

Ghi nhận của PLO, tại địa bàn TP Đà Lạt, 2 ngày qua, các lực lượng đã tuần tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm Luật giao thông trên tuyến Quốc lộ 20 qua địa bàn thành phố 24/24 giờ.

Cơ quan này chia lực lượng thành nhiều ca trực để kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, như: Vi phạm nồng độ cồn, người điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm tốc độ, quá tải trọng, tránh vượt không đúng quy định, đi sai làn đường, phần đường, đi ngược chiều, dừng, đỗ không đúng nơi quy định.

Trong ngày đầu ra quân, trên QL 20 đoạn từ Km234 (vòng xoay đầu đèo Mimosa, Phường 10) tới Km263+100 (địa bàn xã Trạm Hành) dài khoảng 29km, công an TP Đà Lạt đã lập biên bản xử lý 20 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, trong đó có 8 vi phạm nồng độ cồn và 1 trường hợp dương tính với chất ma tuý và 1 trường hợp sử dụng biển số xe giả.

Một trường hợp vi phạm giao thông bị Công an Lâm Đồng xử lý. Ảnh: VÕ TÙNG

Ở phía nam tỉnh Lâm Đồng, chốt số 1 được thành lập tại Trạm Cảnh sát Giao thông Mađaguôi, huyện Đạ Huoai.

Công an TP Đà Lạt kiểm tra, xử lý 29km đường thuộc QL 20. Ảnh: VÕ TÙNG

Trong ngày đầu, lực lượng này đã phát hiện 6 trường hợp vi phạm. Trong đó, có 1 trường hợp chạy xe máy vi phạm nồng độ cồn; 1 trường hợp xe máy và 4 lái xe xe ô tô vi phạm tốc độ.

Ngoài ra các tổ công tác còn phát hiện 2 trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm tốc độ tìm cách né chốt kiểm tra.

Những trường hợp này, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã gửi thông tin tới Công an tỉnh Đồng Nai xử lý theo quy định. Ngoài ra, những trường hợp vi phạm là người điều khiển phương tiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nhưng không lưu thông qua các chốt kiểm soát thì các lực lượng sẽ hoàn tất hồ sơ thủ tục để phạt nguội.

Hàng trăm trường hợp bị kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: VÕ TÙNG

Từ nay đến ngày 31-11, Công an tỉnh Lâm Đồng huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng CSGT và công an các huyện, thành phố trong tỉnh với nhiều lực lượng như hình sự, ma túy, kinh tế, hành chính… cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, tham gia đợt tổng kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông còn có lực lượng của Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an.

Ngày đầu ra quân, công an phát hiện 1 trường hợp dương tính ma tuý. Ảnh: VÕ TÙNG

Cùng với việc kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự, an toàn giao thông các cán bộ, chiến sĩ cùng tuyên truyền, nhắc nhở người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm các quy định đảm bảo an toàn giao thông.

VÕ TÙNG