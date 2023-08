Công an lên tiếng clip 'CSGT Gia Nghĩa, Đắk Nông đánh người' trên mạng xã hội

(PLO)- Vụ việc CSGT thực hiện đo nồng độ cồn ở huyện Đắk Glong, nhưng tài khoản Youtube, mạng xã hội Facebook đăng thông tin sai sự thật về CSGT TP Gia Nghĩa.

Trưa 28-8, trao đổi với PLO Thượng tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Công an TP Gia Nghĩa cho biết, Công an đang phối hợp với Sở TT&TT tỉnh Đắk Nông xử lý hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của lực lượng CSGT.

Theo Công an TP Gia Nghĩa, ngày 26-8, trên kênh Youtube, Facebook cá nhân Hương Thủ và Facebook cá nhân Đoàn Thương, đăng tải, chia sẻ bài viết với tiêu đề “CSGT CSTT Gia Nghĩa Đắk Nông, tẩn dân xong chạy”.

Qua xác minh, Công an TP Gia Nghĩa khẳng định, nội dung vụ việc trong video không liên quan đến lực lượng Công an TP Gia Nghĩa cũng như không thuộc địa bàn TP Gia Nghĩa.

Trước đó, khoảng vào 14h15 ngày 26-8, một tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT Công an huyện Đắk Glong (Đắk Nông) đang thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn tại thôn 10, xã Quảng Khê.

Trong lúc thực hiện nhiệm vụ, tổ này phát hiện nam thanh niên điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ cao, có dấu hiệu sử dụng rượu bia nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, bất chấp tín hiệu của lực lượng CSGT, nam thanh niên tăng ga chạy với tốc độ cao tông thẳng vào người đại uý Tân. Rất may, đại uý Tân đã né tránh một cú tông trực diện.

Nam thanh niên bỏ chạy và tổ công tác tiếp tục làm nhiệm vụ. Khoảng 10 phút sau, nam thanh niên điều khiển xe 72E1-245.93 quay lại và nói tổ công tác đánh người. Quá trình làm việc với tổ công tác, nam thanh niên khai tên Nguyễn Văn H (27 tuổi, ngụ xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong).

Sau đó, trên kênh Youtube đăng tải một đoạn clip 3 phút 15 giây liên quan đến vụ việc nêu trên.

Tuy nhiên, nội dung clip nói công an giao thông (TP Gia Nghĩa-PV) đánh người.

Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng công an huyện Đắk Glong, cho biết hình ảnh video clip lan truyền trên mạng xã hội phản ánh không đúng bản chất sự việc, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của lực lượng công an huyện Đắk Glong nói riêng và Công an tỉnh Đắk Nông nói chung.

“Lực lượng CSGT đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hoàn toàn không có việc CSGT đánh người”, thượng tá Hùng khẳng định

