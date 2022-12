Công an Long An bắt bị can trốn truy nã hơn 10 năm

(PLO)- Sau khi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội, nghi phạm Nguyễn Quang Trình đã rời khỏi địa phương, thay tên đổi họ nhằm qua mắt lực lượng chức năng nhưng Trình đã bị bắt giữ hơn 10 năm lẫn trốn.

Ngày 9-12, thông tin từ Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An cho biết, Công an huyện đã di lý Nguyễn Quang Trình (49 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM) từ huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về Long An để phục vụ điều tra.

Theo hồ sơ vụ án, hơn 10 năm trước, Công an huyện Cần Đước điều tra vụ án tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và xác định Trình là nghi phạm thực hiện hành vi này. Tuy nhiên, Trình đã bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Cần Đước đã ra quyết định truy nã.

Những năm trốn truy nã, Trình này đã thay tên đổi họ, sống cùng vợ con ở địa phương khác nhưng bị lực lượng công an huyện Côn Đảo phát hiện, bắt giữ. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Cần Đước phục hồi điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

HUỲNH DU