Đưa người qua Campuchia trái phép còn livestream thông báo về Việt Nam xuyên Việt

(PLO)- Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã làm rõ và kịp thời bắt giữ một phụ nữ đưa khoảng 20 người lao động sang Campuchia bất hợp pháp.

Ngày 9-12, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt để tạm giam đối với Nguyễn Thị Lài (31 tuổi, trú xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, Nghệ An) về tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

Thời gian qua, Lài lên mạng xã hội đăng tin đưa người lao động ra nước ngoài làm việc với hứa hẹn "thủ tục đơn giản, việc nhẹ lương cao". Từ đó, Lài tổ chức đưa nhiều người quê huyện Diễn Châu đi lao động tại Campuchia rồi ở lại trái phép. Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc làm rõ thì gặp khó khăn khi Lài cũng đang ở Campuchia.

Cuối tháng 11-2022, Lài lên mạng xã hội livestream thông báo sẽ trở về Việt Nam và hành trình xuyên Việt, gây sự chú ý nhiều người.

Khi Lài về đến Nghệ An thì bị tổ công tác Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an xã Diễn Đoài bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Lài khai nhận từ đầu năm 2022 đến nay, Lài đã đưa khoảng 20 công nhân từ Việt Nam xuất cảnh sang Campuchia và ở lại bất hợp pháp.

Cụ thể, Lài hướng dẫn và đưa người lao động từ Nghệ An vào TP.HCM rồi “có người của công ty” đón và đưa đến Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) làm thủ tục để sang Campuchia. Lài được trả “hoa hồng” 100 USD/1 người lao động sang Campuchia.

Người lao động bị đưa vào làm việc trong các công ty tổ chức đánh bạc, tổ chức trò chơi trực tuyến ở Campuchia. Người lao động phải chịu sự cưỡng ép, khống chế của chủ, khi muốn về nước phải bỏ ra số tiền lớn.

Hiện Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng, điều tra.

