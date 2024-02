Công an Long An lập chốt giúp đỡ người dân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết

(PLO)- Trong thời gian trước và sau tết Nguyên đán, lực lượng Công an Long An, Công an các địa phương đã lập chốt hỗ trợ người dân từ nhiều nơi về quê đón Tết, trở lại làm việc.

Sáng ngày 16-2 (tức mùng 7 Tết), lực lượng CSGT Công an huyện Đức Hòa, Long An đã lập chốt trên các tuyến giao thông trên tuyến quốc lộ N2 để hỗ trợ, giúp đỡ người dân từ miền Tây trở lại TP.HCM và các tỉnh miền Đông làm việc, đi học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2023.

CSGT huyện Đức Hòa lập chốt phát nước, bánh miễn phí cho người dân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết. Ảnh: CA

Theo trung tá Nguyễn Trường Tiên, Đội trưởng CSGT trật tự Công an huyện Đức Hòa, trong hai ngày 28 tết và hôm nay CSGT công an huyện đã phát 12.000 chai nước suối, 12.000 khăn lạnh, 2.700 bánh mì, 200 hộp sữa tiếp sức cho bà con từ miền Tây di chuyển lên TP. HCM và các tỉnh miền Đông. Ngoài ra, lực lượng CSGT kết hợp tuyên truyền nhân dân chấp hành luật giao thông đảm bảo an toàn trên đường.

Lực lượng CSGT huyện Đức Hòa phát nước cho người dân trên tuyến quốc lộ N2. Ảnh: CA

“Đảm bảo an toàn giao thông với tinh thần xuyên đêm suốt tết, tăng cường tuần tra xử lý các vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông, nhất là nồng độ cồn. Trong 7 ngày tết từ 29 đến mùng 5 tết đã xử lý 85 trường hợp. Bên cạnh đó, CSGT huy động lực lượng hỗ trợ giúp đỡ người dân trên đường về quê vui tết và trở lại làm việc trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024”, trung tá Tiên nói.

Ngoài lực lượng CSGT, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Long An phối hợp Thành đoàn Tân An đã tổ chức hoạt động “Điểm dừng chân nghĩa tình” hỗ trợ giúp người dân về quê đón tết nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Lực lượng Đoàn thanh niên Công an Long An phát nước cho người dân về quê đón tết. Ảnh: CA

Hoạt động “Điểm dừng chân nghĩa tình” được tổ chức tại ngã tư Tuyến tránh Quốc lộ 1A và đường Hùng Vương nối dài, phường 6, TP. Tân An. Lực lượng đoàn viên thanh niên của Đoàn Thanh niên Công an Long An và Thành đoàn Tân An đã phối hợp phát 1.200 chai nước suối miễn phí (chai loại 500ml) cho người dân ở xa về quê trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 khi di chuyển qua địa bàn Thành phố Tân An.

Hoạt động đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và tinh thần hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân của tuổi trẻ Công an Long An.

Công an TP.HCM thông báo quan trọng về việc cấp CCCD cho người dân (PLO)- Từ ngày 19-2, Công an TP.HCM sẽ giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực cấp, quản lý CCCD tại 258 Trần Hưng Đạo, phường nguyễn Cư Trinh, quận 1.

HUỲNH DU