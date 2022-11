Công an Long An mai phục bắt gọn nhóm trộm cướp liên tỉnh

(PLO)- 7 nghi phạm trộm cướp liên tỉnh thường hoạt động trên tuyến quốc lộ 1 từ Long An, Tiền Giang, Bến Tre và Đồng Tháp bị công an tỉnh Long An và công an tỉnh Tiền Giang bắt gọn.

Sáng 13-11, Cảnh sát hình sự công an tỉnh Long An cho biết đã bàn giao 3 nghi phạm liên quan đến đường dây trộm cắp liên tỉnh gồm: Phạm Văn Hùng (29 tuổi), Vũ Hoàng Sơn (47 tuổi) và Nguyễn Thị Hạnh (60 tuổi). Cả ba đều không có chỗ ở cố định. Công an tỉnh Tiền Giang đã thụ lý vụ việc và điều tra theo thẩm quyền về hành vi cướp giật và trộm cắp tài sản đối với các đối tượng này. Trước đó, vào lúc 11 giờ 45 ngày 12-11, Công an tỉnh Tiền Giang mai phục và bắt nhóm 7 người đang dàn cảnh trộm cắp và cướp giật tài sản trên đường. Khi 4 nghi phạm bị sa lưới, 3 nghi phạm còn lại đã kịp thời lên xe máy nhanh chóng tẩu thoát về hướng TP.HCM. Nhận tin báo từ công an Tiền Giang, Cảnh sự hình sự Long An đã đề nghị lực lượng phòng chống tội phạm huyện Bến Lức triển khai các biện pháp bố trí đón lõng các đối tượng ở nhiều ngã đường đi qua giáp ranh huyện Bến Lức (Long An) - huyện Bình Chánh (TPHCM), chú ý ngã tắc đi vào khu dân cư. Đến 15 giờ 40, khi đang mai phục khu vực ngã 4 Long Kim, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, các trinh sát hình sự tỉnh Long An nhận diện được 3 nghi phạm đang đi trên 2 xe máy biển kiểm soát 78G1-418.46 và 59C1-570.23 vừa vượt qua đèn tín hiệu giao thông. Do đó, các trinh sát đã ép các đối tượng vào lề và khống chế bắt giữ. Kết quả khám xét phương tiện, phát hiện nhiều chìa khóa vạn năng, một số giấy tờ cá nhân cùng số tiền trên 20 triệu đồng. Bước đầu, các đối tượng khai nhận nhóm chạy vòng qua các ngã đường thấy nhà nào không người trông coi thì giả vờ đi vào hỏi thăm, nếu không gặp ai sẽ ra tay trộm cắp. Trên các tuyến quốc lộ, nhóm bám theo phụ nữ hoặc vợ chồng đi xe máy có đeo vòng vàng để giật tài sản. Khi đối tượng gây án bỏ chạy thì những đối tượng còn lại làm làm nhiệm vụ "cản đầu" để không thể truy đuổi. Thông tin ban đầu, nhóm này gây ra hơn 10 vụ chỉ trong một thời gian ngắn ở Long An, Tiền Giang, Bến Tre và Đồng Tháp. Lực lượng công an đang tiếp tục đấu tranh để làm rõ đường dây tiêu thụ tài sản, đồng thời mở rộng điều tra án. HUỲNH DU