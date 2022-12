Công an Long An tìm người bị hại trong vụ án ở Tịnh Thất Bồng Lai

(PLO)- Sau khi khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Tịnh thất Bồng Lai, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã thông báo tìm người bị hại trong vụ án.

Ngày 8-12, Công an tỉnh Long An có thông tin về vụ án tại Tịnh thất Bồng Lai ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (còn có tên là Thiền Am bên bờ vũ trụ).

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại hộ Cao Thị Cúc (SN 1960, địa chỉ: ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An - nơi tự xưng là Tịnh Thất Bồng Lai sau đổi tên là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ).

Theo công an, thủ đoạn của các đối tượng sinh sống tại hộ Cao Thị Cúc là giả chùa, giả sư, giả nơi nuôi trẻ mồ côi để đăng thông tin kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của các mạnh thường quân trong và ngoài nước.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An thông báo: Nếu ai là bị hại của các đối tượng sinh sống tại hộ Cao Thị Cúc thì liên hệ ngay với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để trình báo và cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra Thông báo này, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An sẽ không tiếp nhận giải quyết.

Mọi chi tiết liên hệ: Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An (hoặc Điều tra viên Trần Công Luận), địa chỉ: số 76 Châu Văn Giác, phường 4, TP Tân An, tỉnh Long An, SĐT: 0693.609113).

Trước đó, ngày 3-11, xử phúc thẩm Lê Tùng Vân và các đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, TAND tỉnh Long An y án sơ thẩm, phạt bị cáo Lê Tùng Vân năm năm tù.

Các bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương mỗi bị cáo bốn năm tù. Tòa y án Lê Thanh Nhị Nguyên ba năm sáu tháng tù và Cao Thị Cúc ba năm tù cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

HUỲNH DU