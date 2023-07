Công an Nghệ An bắt nghi phạm vụ giết người 37 năm trước

(PLO)- Gây án năm 1996 ở quê nhà Nghệ An, Lê Văn Tình trốn vào miền Nam thay họ thành Châu Văn Tình rồi lấy vợ ở Đồng Nai.

Chiều nay 30-7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã phối hợp cơ quan chức năng bắt Lê Văn Tình, sau 37 năm trốn truy nã về tội giết người. Tình quê xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, gây án lúc mới 24 tuổi.

Theo hồ sơ, đêm 2-9-1996, Tình chủ mưu cùng một số thanh niên cư trú ở xã Hưng Thông tổ chức đón đường để đánh số thanh niên quê ở xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Lúc đi, Tình mang theo lưỡi lê AK dài 40 cm.

Khi thấy thanh niên xã Hưng Tân đi qua, Tình đã dùng lê AK tấn công vào vùng bụng anh NHC. Anh C gục tại chỗ và được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng vết thương quá nặng, đến sáng hôm sau anh C tử vong.

Quá trình điều tra Công an huyện Hưng Nguyên đã làm rõ vụ việc, bắt giữ những người liên quan. Riêng Tình bỏ trốn khỏi địa phương, nên bị truy nã về hành vi giết người.

Thời gian qua, Tình cắt đứt liên lạc với gia đình, người thân ở quê nhà. Lực lượng công an sau thời gian dài xác minh, đến đầu tháng 7-2023, đã xác định một người có tên Châu Văn Tình (SN 1968), sinh sống tại huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai, có đặc điểm tương đồng với đối tượng truy nã Lê Văn Tình.

Một tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Nghệ An đã vào tỉnh Đồng Nai để phối hợp Công an huyện Cẩm Mỹ tiến hành xác minh. Công an xác định người có tên Châu Văn Tình đang sống ở khu vực xã Xuân Đường chính là đối tượng truy nã Lê Văn Tình nên tiến hành bắt giữ.

Châu Văn Tình thừa nhận mình là Lê Văn Tình, hung thủ vụ giết người 37 năm trước và khai sau khi gây án, anh ta lẩn trốn vào các tỉnh phía Nam, thay đổi họ và năm sinh rồi lấy vợ, sinh con.

ĐẮC LAM