Công an Ninh Thuận mời cơm, nước miễn phí người dân về quê ăn Tết

(PLO)- Công an tỉnh Ninh Thuận lập điểm trên quốc lộ 1 để mời cơm, nước miễn phí những người dân làm ăn xa về quê ăn Tết.

Ngày 17-1 (nhằm ngày 26 tháng Chạp), Công an huyện Thuận Bắc phối hợp cùng Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Thuận lập điểm tiếp nước miễn phí cho người dân làm ăn xa về quê ăn Tết.

Điểm hỗ trợ cho người dân được các chiến sĩ Công an tỉnh Ninh Thuận lập trên quốc lộ 1 đoạn thuộc xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, đối diện với trụ sở Công an huyện Thuận Bắc.

Theo ghi nhận của PLO, các chiến sĩ công an chuẩn bị sẵn các chai nước uống đóng chai và khăn lạnh để phát miễn phí cho người dân về bằng xe máy. Những người muốn nghỉ ngơi còn được bố trí sẵn bàn ghế.

Cùng với đó, Công an Ninh Thuận chuẩn bị sẵn cơm, xôi và bánh mướt cho người dân ăn uống hoặc mang theo.

Anh Lê Bá Đậu, quê ở Bình Định, cho biết hai vợ chồng rời quê hương vào TP.HCM làm nghề phụ hồ. Để tiết kiệm chi phí về quê mua sắm Tết, hai vợ chồng anh Đậu đã quyết định về quê bằng xe máy.

Được mời vào nghỉ ngơi và ăn sáng, anh Đậu xúc động khi nhận được hỗ trợ của Công an tỉnh Ninh Thuận. “Chương trình khiến những người dân nghèo xa quê như chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng" - anh Đậu nghẹn ngào nói.

Sau khi ăn sáng và nghỉ ngơi, vợ chồng anh Đậu được hỗ trợ nước, khăn và thức ăn để tiếp tục lên đường. Các CSGT Công an tỉnh Ninh Thuận chúc vợ chồng anh thượng lộ bình an về quê đón Tết, đồng thời dặn dò hai người chấp hành Luật Giao thông để đảm bảo an toàn.

Còn bạn Nguyễn Minh Hiếu chia sẻ muốn trải nghiệm cảnh đẹp hai bên đường nên đã quyết định cùng bạn đi xe máy từ TP.HCM về Quảng Ngãi. Hiếu rất vui khi được các anh Công an Ninh Thuận bố trí chỗ nghỉ ngơi và được tiếp nước, đồ ăn.

Trung úy Lê Minh Sang, Đội CSGT Công an huyện Thuận Bắc, cho biết đây là chương trình thường niên nhằm hỗ trợ cho bà con làm ăn xa về quê đón Tết. Chương trình sẽ được duy trì đến khi hết người dân về quê.

“Dự kiến đến chiều 30 Tết chúng tôi mới nghỉ. Mong bà con chấp hành Luật Giao thông và an toàn về quê đón Xuân vui vẻ” - trung úy Sang nói.

HUỲNH HẢI