Công an nói về tin đồn 'Cô gái trẻ ở Thanh Hóa lây HIV cho hàng chục người'

(PLO)- Công an huyện Bá Thước đã xác minh thông tin "cô gái trẻ ở Thanh Hóa lây HIV cho hàng chục người" và khẳng định đây là tin đồn vô căn cứ.

Sáng 23-11, Công an huyện Bá Thước cho biết hai ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền tin đồn về một cô gái trẻ ngụ ở xã Thành Sơn, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) có HIV có quan hệ tình dục không an toàn với nhiều người trên địa bàn huyện Bá Thước và khách du lịch tại Khu du lịch sinh thái Pù Luông (Bá Thước, Thanh Hóa).

Mạng xã hội lan truyền thông tin cô gái có HIV lây nhiễm cho hàng chục đàn ông là không đúng sự thật. Ảnh: CABT



Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Bá Thước đã vào cuộc xác minh, làm việc với người đại diện hộ kinh doanh tại khu du lịch sinh thái Pù Luông và chính quyền địa phương hai xã Thành Lâm, Thành Sơn.

Qua đó, Công an huyện Bá Thước khẳng định không có cơ sở, căn cứ khẳng định cô gái C (19 tuổi ngụ ở xã Thành Sơn) có HIV và lây nhiễm cho nhiều người như thông tin lan truyền trên mạng xã hội Facebook.

Công an đã đối chiếu danh sách các bệnh nhân bị nhiễm HIV do Trung tâm Y tế huyện Bá Thước theo dõi, quản lý, điều trị cũng không có tên cô C.

Khi làm việc với Công an huyện Bá Thước, cô gái cũng khẳng định mình không có HIV như thông tin đồn thổi những ngày vừa qua.

Công an huyện Bá Thước đề nghị, các cơ quan chức năng địa phương cần sớm tuyên truyền đến các cá nhân, tổ chức không phát tán, đăng tải, chia sẻ các thông tin không đúng sự thật gây hoang mang trong dân.

ĐẶNG TRUNG