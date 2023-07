Công an quận 11 tìm chủ của hai sợi dây chuyền

(PLO)- Để có cớ khất nợ, người phụ nữ tung tin mình bị cướp rồi báo công an.

(PLO)- Sự việc bị phát giác sau khi mẹ của nữ nhân viên mới chỉ 13 tuổi này đến Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh trình báo.

(PLO)- Đám cháy được dập tắt nhanh do có sự phản ứng nhanh và hỗ trợ đắc lực của lực lượng PCCC tại chỗ.

11/07/2023 12:46

(PLO)- Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người vợ đã đánh cô gái bằng nón bảo hiểm và công an đang truy bắt người chồng.