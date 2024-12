Công an Quảng Ngãi chỉ đạo xử lý các tin báo tố giác việc trẻ em bị xâm hại 09/12/2024 14:17

Ngày 9-12, UBND tỉnh Quảng Ngãi có báo cáo số 270 về kết quả thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Theo nội dung báo cáo, trong năm 2024, trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ngãi xảy ra 29 vụ với 37 trẻ em bị xâm hại. Cụ thể, 14 em bị hiếp dâm, hành vi giao cấu với 22 em, một em bị dâm ô.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xử lý hình sự 19 vụ với 19 bị can; không khởi tố 3 vụ với 3 người do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Hiện, công an đang điều tra, xác minh bảy vụ với bảy người. Trong đó đã phát hiện, tiếp nhận và tiến hành xác minh, xử lý ba vụ với ba người liên quan đến tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên môi trường mạng...

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc thực hiện công tác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đối với các tội phạm xâm hại trẻ em theo quy định.

Tất cả các vụ án trẻ em bị xâm hại đều được thực hiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, đảm bảo quyền tham gia của người đại diện hợp pháp, quyền bào chữa, quyền được trợ giúp pháp lý cho trẻ em.