Công an Quảng Trị ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 10/12/2024 11:04

(PLO)- Công an Quảng Trị phát động đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 bắt đầu từ ngày 15-12-2024.

Sáng 10-12, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Ảnh: T.TUẤN

Đợt cao điểm nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự, tạo thế chủ động trong mọi tình huống, bảo đảm an ninh, an toàn tại các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, địa phương, các lễ hội và hoạt động vui chơi, giải trí của Nhân dân, nhất là các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 và các lễ hội đầu Xuân.

Dịp này, Công an Quảng Trị kiên quyết đấu tranh, xử lý các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; phấn đấu trong đợt cao điểm, kéo giảm 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với hai tháng cùng kỳ và liền kề; tỉ lệ điều tra khám phá án đạt trên 80%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 95% trở lên.

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: T.TUẤN

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, yêu cầu lực lượng Công an toàn tỉnh chủ động nắm chắc, đánh giá sát đúng tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn để xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, biện pháp, phân công lực lượng nhằm thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm "tín dụng đen".

Đồng thời, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy; đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán.

Ông Nam cũng yêu cầu các lực lượng thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy và các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông...