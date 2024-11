Công an Đồng Nai ra quân trấn áp tội phạm, kiểm tra các điểm 'nóng' về an ninh trật tự 07/11/2024 16:14

(PLO)- Công an Đồng Nai đồng loạt ra quân tổng kiểm tra các tụ điểm "nóng" về an ninh trật tự, tệ nạn xã hội trên địa bàn như: ma tuý, mại dâm, trộm cắp tài sản...

Trong những ngày qua, Công an Đồng Nai đã đồng loạt ra quân tổng kiểm tra các tụ điểm nóng đối tượng hình sự, thanh thiếu niên hư tụ tập có dấu hiệu vi phạm pháp luật, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Tại TP Biên Hòa, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với các Phòng nghiệp vụ, Công an TP Biên Hòa thành lập 14 tổ công tác đồng loạt thực hiện kiểm tra 7 tụ điểm với 30 người tại các phường, phát hiện và thu giữ 1 súng tự chế; 2 viên đạn đầu chì, 20 roi điện; hơn 300 bình xịt hơi cay 44 đầu phóng điện…

Qua test nhanh 30 người có đến 23 người dương tính với chất ma túy điển hình.

Công an TP. Biên Hòa bắt nhóm đối tượng chuẩn bị hung khí đi giải quyết mâu thuẫn. Ảnh: CA.

Tại thời điểm trên, Công an các huyện, TP. Long Khánh đã tiến hành kiểm tra 31 điểm, tụ điểm phức tạp về An ninh trật tự, 57 cơ sở kinh doanh có điều kiện gồm: nhà nghỉ, nhà trọ, quán karaoke, massage, quán cà phê đèn mờ đã phát hiện một nghi can tàng trữ trái phép chất ma túy, 9 nghi can trộm cắp tài sản, 43 người dương tính với chất ma túy, nhiều vụ mua bán dâm…cùng nhiều tang vật có liên quan khác.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an Đồng Nai và công an các huyện, thành phố tập trung đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm, ra quân triển khai lực lượng tổng kiểm tra, xử lý các lò “độ chế” xe trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, 16 tổ công tác được thành lập đồng loạt ra quân kiểm tra 16 cơ sở có dấu hiệu “độ chế” xe mô tô trên địa bàn toàn tỉnh.

Kết quả kiểm tra 16 cơ sở, lực lượng Công an Đồng Nai đã phát hiện có 9 cơ sở không có giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh, 6 cơ sở đang thực hiện việc “độ chế” xe máy phục vụ việc đua xe trái phép với tổng cộng 25 xe mô tô các loại; 10 cơ sở đang sửa chữa xe máy không có giấy chứng nhận đăng ký xe…

Các tổ công tác đã tạm giữ 57 xe máy các loại.

Công an huyện Long Thành kiểm tra một quán Karaoke trên địa bàn. Ảnh: CA.

Tại Hội nghị giao ban tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 10 và 10 tháng năm 2024 trên địa bàn tỉnh, đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, thời gian qua lực lượng công an đã thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm như: thu hồi vũ khí vật liệu nổ, tấn công các loại tội phạm đặc biệt tội phạm về ma tuý, mại dâm, hành vi trộm cắp, đánh bạc.

Bên cạnh đó, Công an Đồng Nai đề xuất với UBND tỉnh và các ngành liên quan cần tăng cường tuyên truyền trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt trong dịp cuối năm về loại buôn lậu, xâm hại sở hữu trí tuệ; cần đẩy nhanh việc xây dựng trụ sở công an các địa phương.

Cùng đó, có giải pháp trong quản lý những người nghiện bị ngáo đá; tuyên truyền mạnh mẽ đến người dân, người điều khiển phương tiện giao thông tránh trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện sử dụng...