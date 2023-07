Công an thông tin vụ tai nạn liên quan con giám đốc sở chạy mô tô phân khối lớn

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin vụ tai nạn trên đại lộ Đông Tây Buôn Ma Thuột làm hai người chết, trong đó có con trai của giám đốc Sở Xây dựng.

Chiều 10-7, tại cuộc họp báo tình hình kinh tế- xã hội do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, đại diện Công an tỉnh đã cung cấp một số thông tin liên quan vụ tai nạn giao thông trên đại lộ Đông - Tây TP Buôn Ma Thuột làm hai người chết. Trong đó có con trai Giám đốc Sở Xây dựng, mới 16 tuổi, điều khiển mô tô phân khối lớn.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Quy, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Đắk Lắk, hiện vụ tai nạn giao thông này đang trong giai đoạn điều.

“Đây là vụ việc nghiêm trọng. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an tỉnh Đắk Lắk đã giao Công an TP Buôn Ma Thuột khám nghiệm hiện trường, khẩn trương điều tra, xác minh để xử lý đúng quy định pháp luật”- Đại tá Nguyễn Văn Quy nói.

Các PV đề nghị đại diện Công an tỉnh cho biết ý kiến trước thông tin đã được một tờ báo đăng tải là "làm việc với Công an TP Buôn Ma Thuột, giám đốc Sở Xây dựng nói con trai ông tự ý lấy mô tô phân khối lớn tham gia giao thông khi vợ chồng ông đi vắng"...

“Hiện vụ việc đang trong giai đoạn điều tra, xác minh. Khi nào Công an TP Buôn Ma Thuột có kết quả điều tra, xác minh, làm rõ Công an tỉnh sẽ cung cấp thông tin cho báo chí”- Đại tá Quy nói.

Như PLO đã thông tin, chiều 2-7, trên đại lộ Đông Tây TP Buôn Ma Thuột (nay là đường Võ Nguyên Giáp) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm hai người tử vong.

Phạm Nguyên C. (16 tuổi, ngụ phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển mô tô phân khối lớn trên đại lộ Đông Tây. Đang di chuyển trên đường, xe của C. va chạm với xe máy do chị NTH (25 tuổi, ngụ phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Vụ tai nạn làm thai phụ điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, thiếu niên tử vong khi đang cấp cứu. Thiếu niên trong vụ tai nạn là con trai của giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk.

VŨ LONG