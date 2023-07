Vụ con trai giám đốc sở tông thai phụ tử vong: Người giao xe có thể bị xử hình sự

(PLO)- Cơ quan điều tra sẽ phải xác định có hay không hành vi giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, từ đó để ra quyết định khởi tố hay không khởi tố vụ án.

Liên quan đến vụ tai nạn khiến một phụ nữ đang mang thai tử vong tại Đắk Lắk, đến sáng ngày 4-7, các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

Trước đó, vào chiều 2-7, PNC (16 tuổi, ngụ phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) điều khiển xe mô tô phân khối lớn mang biển số 47A1-007.31 lưu thông trên Đại lộ Đông Tây (theo hướng xã Hòa Thắng đi trung tâm TP Buôn Ma Thuột).

Đang di chuyển trên đường, xe của C bất ngờ tông vào xe máy 47B3-072.94 do chị NTH (25 tuổi, ngụ phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến chị H (đang mang thai tháng thứ 5) tử vong tại chỗ. Còn C bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu nhưng cũng đã tử vong sau đó.

Theo tìm hiểu, chiếc xe mô tô phân khối lớn do ông PVL đứng tên chủ sở hữu. Xe đăng kí lần đầu ngày 26-7-2022. Được biết, ông L hiện là giám đốc một Sở ở Đắk Lắk, C là con ông L.

Trao đổi với PV, Thạc sĩ – luật sư (ThS-LS) Nguyễn Văn Dũ, Đoàn LS TP.HCM cho biết trong vụ việc này, áp dụng khoản 7 Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, do người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết nên Cơ quan điều tra sẽ không khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao đường bộ theo Điều 260 BLHS.

“Tuy nhiên, CQĐT vẫn phải điều tra để xác định nguyên nhân vụ tai nạn và có hay không hành vi giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, từ đó để ra quyết định khởi tố hay không khởi tố vụ án theo Điều 264 BLHS”, ông Dũ nói.

Trong trường hợp này, theo ThS-LS Dũ, thiếu niên C mới chỉ 16 tuổi nên không thể nào có giấy phép lái xe để đủ điều kiện điều khiển xe mô tô phân khối lớn.

“CQĐT nếu chứng minh nguyên nhân xảy ra tai nạn là do lỗi của C, đồng thời C được người cha giao xe (hoặc người khác giao xe) mà biết rõ C không có giấy phép lái xe thì người giao xe sẽ bị khởi tố theo Điều 264 BLHS”, ThS-LS Dũ nhận định.

