Công an thu nhiều tang vật quan trọng trong vụ án 'công trường sa tặc' 19/05/2024 13:45

Ngày 19-5, nguồn tin của PLO cho biết liên quan đến “công trường sa tặc” ở Bình Thuận, qua thực hiện lệnh khám xét, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu quan trọng và hai xe máy cày của bị can Phan Đình Trọng Huy.

Công an bắt giam Nguyễn Hữu Chính vào tháng 4-2023. Ảnh PC03.

Công an Bình Thuận cũng xác định, từ tháng 8-2023 đến thời điểm bị bắt (tháng 4-2024), Nguyễn Hữu Chính, “ông trùm” của “công trường sa tặc” cùng với các đồng phạm đã có hành vi khai thác cát trái phép, đưa về các bãi tập kết ở xã Sơn Mỹ, Hàm Tân.

Sau đó, nhóm tội phạm trên dùng xe tải ben vận chuyển cát đến xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiêu thụ. Tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác trái phép hơn 25.000 m3.

Quá trình điều tra cũng xác định, Phan Đình Trọng Huy (31 tuổi); Lê Hoàng Khôi (30 tuổi); Nguyễn Thành Công (23 tuổi) đều ngụ xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận và Nguyễn Văn Trung (31 tuổi) ngụ xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; có vai trò đồng phạm giúp sức tích cực cho Nguyễn Hữu Chính trong việc cảnh giới, khai thác cát và vận chuyển cát đi tiêu thụ.

Công bố quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Văn Trung.

Do đó, ngày 17-5, hơn 50 cảnh sát của Công an Bình Thuận phối hợp với VKSND tỉnh Bình Thuận, Công an huyện Hàm Tân đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bốn người trên về tội khai thác khoáng sản trái phép..

Công an tỉnh Bình Thuận cũng phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Phan Đình Trọng Huy tại xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Văn Trung ở xã Sơn Mỹ, Hàm Tân.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Phan Đình Trọng Huy tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

VKSND tỉnh Bình Thuận cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Chính - “ông trùm” của “công trường sa tặc”.

Trước đó, ngày 3-4, Nguyễn Hữu Chính đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, nhiều năm qua, Nguyễn Hữu Chính là chủ cửa hàng vật liệu xây dựng Xuân Du, đã cùng đồng phạm tổ chức khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân.

Từ tháng 4-2020 đến tháng 9-2022 Nguyễn Hữu Chính đã bị xử phạt vi phạm hành chính sáu lần về các hành vi khai thác khoáng sản trái phép; sử dụng đất sai mục đích; huỷ hoại đất.

Một trong hai xe máy cày của Phan Đình Trọng Huy giấu trong rừng tràm. Ảnh PC03.

Sau đó, UBND huyện Hàm Tân yêu cầu chuyển hồ sơ vi phạm sang Công an huyện để điều tra các hoạt động khai thác khoáng sản của Nguyễn Hữu Chính.

Sau khi báo Pháp Luật TP.HCM đăng loạt bài điều tra “công trường sa tặc” ở Bình Thuận, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận tiếp tục kiểm tra bãi tập kết của Nguyễn Hữu Chính, xác định đang chứa khoảng 180 m3 cát bồi nền. Khu vực xung quanh bãi tập kết trên còn ghi nhận tại 4 vị trí đang chứa khoảng 2.225 m3 cát bồi nền,

Công an thu giữ một số chứng cứ quan trọng trong vụ án.

Lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng kiểm tra sâu vào khu vực các rừng tràm cách bãi tập kết khoảng 2 km phát hiện hai vị trí có dấu tác động mới của các phương tiện vào khai thác với diện tích bị tác động khoảng 15m x 5m x 1,8m và 30m x 20m x 1,5m.

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, tới đây PC03 sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, không bỏ sót tội phạm, cương quyết xử lý tất cả những người liên quan với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Hiện, vụ án đang được mở rộng điều tra.