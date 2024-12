Công an tìm được tài xế bỏ trốn sau tai nạn làm chết người trên quốc lộ 1 10/12/2024 18:16

(PLO)- Công an tìm được tài xế xe tải bỏ trốn sau khi gây tai nạn làm chết người trên quốc lộ 1 ở Phú Yên.

Chiều 10-12, lãnh đạo Công an thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cho biết đã xác định được người điều khiển và xe tải gây tai nạn làm chết người trên quốc lộ 1 đoạn qua phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu rạng sáng 9-12.

Theo đó, qua rà soát, trích xuất camera dọc quốc lộ 1, cơ quan chức năng xác định phương tiện gây tai nạn là ô tô tải do ông Lê Ngọc Hoài (39 tuổi, ngụ huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) điều khiển.

Bước đầu, ông Hoài khai khoảng 4 giờ 30 ngày 9-12, người này điều khiển xe tải chạy trên quốc lộ 1 hướng nam - bắc. Khi đến đoạn qua phường Xuân Yên thì tông vào một người đang nằm trên đường.

Sau tai nạn, ông Hoài không dừng lại cấp cứu nạn nhân mà nhấn ga chạy trốn tại tỉnh Bình Định.

Công an điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: MT

Nạn nhân vụ tai nạn là ông TVC (33 tuổi, ngụ thị xã Sông Cầu).

Khám nghiệm hiện trường, công an xác định đây là một vụ tai nạn giao thông. Sau đó phát thông báo truy tìm phương tiện, người gây tai nạn.

Cũng theo lãnh đạo Công an thị xã Sông Cầu, qua kiểm tra phát hiện ông Lê Ngọc Hoài không có giấy phép lái xe. Lý do, ông này đã bị Cảnh sát giao thông tỉnh Phú Yên tạm giữ do vi phạm giao thông trước đó.