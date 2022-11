Công an tỉnh Long An ra quân tấn công trấn áp tội phạm dịp tết 2023

(PLO)- Công an Long An mở đợt cao điểm tấn công tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Ngày 15-11, Công an tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và tổ chức lễ phát động ra quân phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, Công an các địa phương chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp lực lượng Công an trong đợt cao điểm tấn công đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán năm 2023. Đồng thời, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phòng ngừa, tố giác, tấn công tội phạm, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, Công an các địa phương xác định mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, giao nhiệm vụ cho Công an xã, phường, thị trấn và các đội. Chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo tình hình ANTT tuyến biên giới, nhất tình hình xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới để kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương có đối sách phù hợp, không để bị động, bất ngờ.

Trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung đánh mạnh các ổ, nhóm tội phạm về hình sự, ma túy, kinh tế, nhất là các ổ, nhóm, đối tượng trộm cắp, cho vay nặng lãi, tín dụng đen, cờ bạc...;

Triển khai thực hiện các giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2023. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm TTATGT; phối hợp kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường...

Chỉ đạo các lực lượng tuần tra phòng, chống tội phạm; rà soát, bổ sung phương án chốt chặn phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông, địa bàn giáp ranh; tăng cường công tác quản lý giam giữ; tiếp tục thực hiện công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT; phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Đặc biệt, tập trung lực lượng thực hiện hiệu quả cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31-12-2022...góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, lập nhiều thành tích, chiến công trong toàn lực lượng.

Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 diễn ra từ ngày 15-11-2022 đến ngày 05-02-2023.

HUỲNH DU