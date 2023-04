Công an TP Cần Thơ thông tin về 2 cán bộ trại tạm giam bị bắt và nhiều vụ án khác

(PLO)- Công an TP Cần Thơ qua thanh tra chủ động phát hiện sai phạm của hai cán bộ trại tạm giam nhưng do thuộc thẩm quyền của VKSND Tối cao nên nên ngày 12-4-2023, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố 2 bị can.

Tại cuộc họp cơ quan báo, đài định kỳ do UBND TP Cần Thơ tổ chức chiều 14-4, đại diện báo Pháp Luật TP.HCM cùng một số cơ quan báo chí đã nêu câu hỏi đối với ngành công an về tiến độ điều tra các vụ án về kit test Việt Á; vi phạm quản lý đất đai trên địa bàn quận Ninh Kiều; thông tin thêm về hai cán bộ trại tạm giam bị bắt…

Theo đó, Đại tá Hồ Trung Lập - Phó Giám đốc Công an TP đã thông tin 7 vấn đề liên quan công tác kiểm tra, điều tra các vụ việc, vụ án nêu trên.

Thứ nhất, đại tá Lập cho biết, vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại TP Cần Thơ, trước đây ông có trả lời nó chưa phải là vụ án, chỉ là vụ việc. Nhưng mới đây, ngày 11-2-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, có liên quan đến mua bán kit xét nghiệm PCR COVID-19 do Công ty Việt Á sản xuất.

“Hướng tới, Cơ quan điều tra (CQĐT) sẽ tiếp tục làm rõ sai phạm để xác định vai trò, trách nhiệm, cấu thành tội phạm của các tổ chức và cá nhân có liên quan” – đại tá Lập cho biết.

Thứ hai là vụ kiến nghị khởi tố của Thanh tra TP về thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra quận Ninh Kiều. Trong vụ này, ngày 6-5-2022 Công an TP có nhận công văn của Thanh tra kiến nghị chuyển hồ sơ đề nghị khởi tố…

Quá trình điều tra, CQĐT Công an TP có yêu cầu CQĐT của Bộ Công an, Kiểm toán Nhà nước khu vực, Sở TN&MT, các cơ quan liên quan, kể cả UBND quận Ninh Kiều cung cấp thông tin tài liệu để phục vụ yêu cầu xác minh, làm rõ nguồn tin này để có căn cứ quyết định khởi tố vụ án hay không. Do thời gian hết nên ngày 25-9-2022, CQĐT đã ký quyết định tạm đình chỉ xác minh kiến nghị theo quy định.

“Đến nay các lý do đình chỉ không còn nữa nên CQĐT đã phục hồi điều tra, xác minh nguồn tin để xử lý theo quy định của pháp luật” – đại tá Lập thông tin.

Thứ ba, ngày 28-2-2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6502D, 6504D và 6506D thuộc Công ty Cổ phần kỹ thuật Cát Tường An Khánh.

Ngày 2-3-2023 đã khởi tố, bắt tạm giam hai bị can để điều tra là Châu Ngọc Ý – Giám đốc của các trung tâm - và Nguyễn Sĩ Hùng thuộc doanh nghiệp tư nhân.

Với vụ này, đại tá Lập cũng cho biết, hướng tới CQĐT sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ và xử lý các đối tượng có liên quan.

Thứ tư là vụ nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục đăng kiểm số 8, thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, ngày 10-4-2023, Cơ quan CSĐT Công an TP cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án nhận hối lộ và ra lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của Chi cục này để thu thập các tài liệu có liên quan.

Hướng tới CQĐT cũng sẽ tập trung điều tra, làm rõ trách nhiệm các cá nhân có liên quan để khởi tố bị can và xử lý tất cả những người có liên quan theo quy định.

Thứ năm, liên quan hai cán bộ của Công an TP sai phạm bị khởi tố. Đại tá Lập cho biết, qua công tác thanh tra Công an TP đã chủ động phát hiện cán bộ trại tạm giam có dấu hiệu sai phạm như vi phạm quy định trong giam giữ, lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Công an TP đã chủ động bàn bạc, trao đổi với VKSND TP để điều tra làm rõ, xử lý.

“Tuy nhiên, trường hợp này thuộc thẩm quyền của VKSND Tối cao nên ngày 12-4-2023, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Tiến Dũng, thiếu tá, Đội trưởng Đội Quản giáo và khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Duy Đạt, thượng úy, cán bộ Đội cảnh sát bảo vệ trại tạm giam, can tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ” – Phó Giám đốc Công an TP cho hay.

Thứ sáu, ngày 30-3-2023, Công an TP phối hợp các đơn vị có liên quan kiểm tra nhà K22, Đường số 3, Khu dân cư Nông Thổ Sản (phướng Phú Thứ, Cái Răng ), phát hiện 10 đối tượng đòi nợ thuê qua app vay tiền, do người Trung Quốc cầm đầu, điều hành.

Qua đó thu giữ nhiều tài liệu, hình ảnh xúc phạm danh dự, nhân phẩm, chửi bới, đe dọa nạn nhân. Hướng tới Công an tập trung điều tra mở rộng để bắt đối tượng cầm đầu, nếu đủ chứng cứ sẽ xử lý theo quy định. Hiện nay công an xác định có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản.

Thứ bảy, ngày 18-3-2023, Công an TP đồng loạt kiểm tra hành chính các công ty kinh doanh F88 gồm 13 chi nhánh trên địa bàn TP, qua kiểm tra làm rõ dấu hiệu sai phạm, như có dấu hiệu cho vay thế chấp, cầm cố… Nếu vi phạm hành chính thì xử lý hành chính, còn vi phạm hình sự thì khởi tố, xử lý theo pháp luật hình sự.

NHẪN NAM