Công an TP Đà Lạt liên tiếp bắt 2 người trốn truy nã 06/09/2024 18:06

Ngày 6-9, Công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phối hợp với Công an thị trấn Tiệm Tôm, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre; Đồn Biên phòng Hàm Luông (Ba Tri, Bến Tre) và Công an huyện Trảng Bom, Đồng Nai, bắt giữ 2 người trốn truy nã.

Nguyễn Hữu Nghĩa bị bắt sau nhiều năm trốn truy nã

Hai người bị bắt là Nguyễn Hữu Nghĩa, 30 tuổi, ngụ xã Vĩnh Phước, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng và Mai Nhật Huy, 42 tuổi, ngụ phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Nghĩa bị Công an TP Đà Lạt ra quyết định truy nã về tội trộm cắp tài sản, còn Huy bị truy nã về tội đánh bạc.

Trước đó, năm 2018, Nguyễn Hữu Nghĩa gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Đà Lạt rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Quá trình điều tra, ngày 11-12-2018, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Lạt đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nghĩa về tội trộm cắp tài sản. Do Nghĩa trốn khỏi địa phương, nên ngày 7-3-2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Lạt ra quyết định truy nã đối với Nghĩa.

Sau khi trốn truy nã khỏi Đà Lạt, Nghĩa đi làm thuê ở nhiều nơi, sau đó làm nghề đánh cá ở trên tàu biển, ít khi vào đất liền.

Kiên trì xác minh, truy bắt, ngày 4-9, Tổ công tác Công an TP Đà Lạt đã phối hợp với Công an thị trấn Tiệm Tôm, Đồn Biên phòng Hàm Luông, bắt giữ khi Nghĩa vừa từ biển trở về Cảng cá Ba Tri.

Tiếp đó, ngày 6-9, Tổ công tác Công an TP Đà Lạt đã phối hợp với Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, bắt giữ Mai Nhật Huy.

Mai Nhật Huy bị bắt

Huy là người bị Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Lạt ra quyết định truy nã về tội đánh bạc.

Theo điều tra, tháng 11-2022, Mai Nhật Huy cùng nhiều người khác tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet thông qua trang web Bong88.com.

Quá quá trình điều tra, xác minh, Huy bị Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội đánh bạc.

Sau khi bị khởi tố, Huy bỏ trốn đến huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Ngày 13-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Lạt đã ra quyết định truy nã đối với Huy về tội đánh bạc.