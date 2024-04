Công an TP Đà Lạt tăng cường nữ CSGT tham gia điều tiết giao thông 05/04/2024 10:24

(PLO)- Đây là lần đầu tiên Công an TP Đà Lạt tăng cường nữ CSGT tham gia điều tiết giao thông trên các tuyến đường.

Ngày 5-4, Thiếu tá Nguyễn Huỳnh Quốc Trung, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (CSGT-TT), Công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo Công an TP Đà Lạt đã yêu cầu tăng cường lực lượng nữ CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, tuần tra, kiểm soát.

Cùng với đó, các nữ CSGT cũng tham gia các chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ.

"Bóng hồng" CSGT điều tiết giao thông ở thành phố hoa

Theo Đội trưởng đội CSGT Đà Lạt, việc tăng cường cán bộ nữ làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, tham gia xử lý các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn sẽ góp phần làm tăng thêm hình ảnh đẹp của lực lượng Công an TP Đà Lạt.

Ghi nhận của PLO, trong 3 ngày gần đây nhất, các nữ CSGT đã có mặt để điều tiết giao thông tại nút giao thông vòng xoay đường Ba Tháng Hai - Hoàng Văn Thụ, Hoàng Văn Thụ - Đồng Tâm và ngã 4 Nguyễn Đình Quân.

Nhiều người dân TP Đà Lạt cho rằng khá bất ngờ vì đây là lần đầu thấy nữ CSGT đứng điều tiết, phân luồng.

Lần đầu tiên nữ CSGT - Công an TP Đà Lạt tham gia điều tiết giao thông

Hình ảnh những “bóng hồng” CSGT duyên dáng với trang phục vàng, găng tay trắng cùng chiếc gậy chỉ huy giao thông đã gây ấn tượng, thiện cảm đối với nhiều người dân và du khách.

Đồng thời, sự xuất hiện của các nữ CSGT ở các nút giao thông thường đông đúc phương tiện lưu thông cũng khiến cho tình hình giao thông trên tuyến phố trở nên nhẹ nhàng hơn.

Một số hình ảnh nữ CSGT tham gia điều tiết, xử lý vi phạm giao thông ở TP Đà Lạt:

Công an TP Đà Lạt có 4 nữ CSGT

Thượng úy Ka Tra đang điều tiết giao thông ở đường Trần Phú giao với đường Nhà Chung

Trung tá Bùi Thị Hà, nữ cán bộ Đội CSGT-TT, Công an TP Đà Lạt phân luồng, điều tiết giao thông tại nút giao thông Nguyễn Văn Cừ - 3/2

Thiếu tá Phạm Thùy Trang cho biết đây là lần đầu mình được điều động ra đường trực tiếp điều tiết giao thông

Nữ CSGT tham gia kiểm tra, xử lý nồng độ cồn

Việc các nữ CSGT tham gia điều tiết giao thông đã làm đẹp thêm hình ảnh của TP Đà Lạt trong mắt người dân và du khách