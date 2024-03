CSGT Lâm Đồng trao lại tài sản bị mất cho du khách đến từ Miền Tây

Ngày 26-3, Lãnh đạo Chốt Cảnh sát Giao thông đèo Phú Hiệp - Phòng CSGT - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phối hợp với Công an thị trấn Di Linh, huyện Di Linh trao trả tài sản do cán bộ của chốt nhặt được cho người dân.

Thượng uý CSGT Đinh Quang Dũng trả lại tài sản cho du khách

Cụ thể, chiều 23-3, trong lúc tuần tra kiểm soát giao thông trên quốc lộ 20 đoạn qua thị trấn Di Linh, Thượng úy CSGT Đinh Quang Dũng đã nhặt được một chiếc ví da màu đen rơi trên vỉa hè. Bên trong có 5,5 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân như thẻ ATM, căn cước công dân.

Thượng úy CSGT Đinh Quang Dũng mang chiếc ví nhặt được đến Công an thị trấn Di Linh nhờ hỗ trợ xác minh để trả cho mất.

Tiếp nhận chiếc ví từ Thượng úy Dũng, Công an thị trấn Di Linh đã tiến hành xác minh và xác định người mất là Mai Vũ An, 32 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang.

Đến ngày 26-3, anh Mai Vũ An đã đến nhận lại tài sản và bày tỏ lời biết ơn cá nhân Thượng úy CSGT Đinh Quang Dũng và Công an thị trấn Di Linh.

Anh An cho biết đã mất chiếc ví khi đang trên đường lên TP Đà Lạt để du lịch.

VÕ TÙNG