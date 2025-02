Công an TP Hà Nội tiếp nhận thêm 4 nhiệm vụ từ các sở, ngành 28/02/2025 15:00

(PLO)- Công an TP Hà Nội đang khẩn trương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để triển khai bộ máy theo mô hình mới từ ngày 1-3.

Sáng 28-2, Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ công bố các quyết định về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ khi không tổ chức công an cấp huyện trong công an TP.

Tại hội nghị, Công an TP Hà Nội đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giải thể Công an huyện, quận, thị xã và các tổ chức trực thuộc.

Theo đó, đã giải thể 30 công an cấp huyện và các tổ chức trực thuộc (trừ Đồn Công an). Đồng thời, công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ; triển khai hợp nhất Phòng Cảnh sát bảo vệ và Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) thành Phòng CSCĐ.

Hiện, Công an TP Hà Nội đã khẩn trương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để triển khai bộ máy theo mô hình mới từ ngày 1-3.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: CA

Mặc dù tinh gọn tổ chức bộ máy nhưng chức năng, nhiệm vụ của Công an TP Hà Nội không giảm. Công an TP Hà Nội còn tiếp nhận thêm 4 nhiệm vụ mới từ các Sở, Ngành thuộc UBND TP.

Cụ thể: Nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp; nhiệm vụ về sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn, an ninh thông tin mạng), để đảm bảo liên thông, đồng bộ, trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự của Công an Thành phố.

Đây được đánh giá là một trong những đợt kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy lớn, chưa có tiền lệ của Công an TP Hà Nội, nằm trong xu thế chung về tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong toàn hệ thống chính trị, là một trong những định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Trong thời gian tới, để tổ chức bộ máy mới thực sự tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác.

Đồng thời, xây dựng và củng cố đội ngũ cán bộ các cấp, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ gắn với thực hiện đề án đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CA

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trong Công an Thành phố và các lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ mới được điều động, bố trí vị trí công tác mới cần nhanh chóng ổn định về tổ chức và hoạt động.

Ông Nguyễn Hải Trung đề nghị phải bắt tay thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ liên tục, không làm gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an toàn trật tự trên địa bàn Thủ đô…

Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương kiện toàn tổ chức đảng, cấp ủy theo mô hình tổ chức bộ máy mới theo quy định; căn cứ các hướng dẫn của Bộ, tham mưu, đề xuất lãnh đạo Công an Thành phố trong công tác chuyển giao nhiệm vụ giữa Phòng và công an cấp xã theo 3 nội dung về Công việc – Cán bộ – Tài chính, tài sản.

Tăng cường theo dõi, nắm tình hình, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ đối với từng lĩnh vực công tác hệ lực lượng đối với công an cấp xã để kịp thời phát hiện các khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và đề ra các biện pháp chấn chỉnh, tháo gỡ.