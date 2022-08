Công an TP.HCM nói về thông tin 'cò' làm căn cước công dân giá 1,5 triệu đồng

Chiều 30-8, UBND TP.HCM tổ chức họp báo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của TP, tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, và nhiệm vụ, giải pháp tháng 9-2022.

Tại họp báo, Thượng tá Huỳnh Quang Tuyến, Phó Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM, cho biết có nhận được phản ánh của báo chí về tình trạng cán bộ, chiến sĩ công an câu kết với "cò" làm CCCD cấp tốc trong 3-5 ngày với giá 1,5 triệu đồng, đảm bảo 100% giấy tờ thật.

Thượng tá Tuyến thông tin sau khi nhận phản ánh, Công an TP.HCM đã có rà soát nhưng chưa ghi nhận trường hợp cán bộ, chiến sĩ công an câu kết với "cò".

Cũng theo Thượng tá Tuyến, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TP mở đợt cao điểm cấp CCCD cho người dân, huy động tối đa nguồn nhân lực, phương tiện và thiết bị thực hiện. Phấn đấu đến ngày 30-9, Công an TP.HCM thực hiện cấp cho trên 1,4 triệu lượt làm CCCD.

Công an TP.HCM cũng mong người dân nâng cao ý thức để tránh việc bị lừa đảo, phòng ngừa những kẻ lừa đảo về việc cấp CCCD. Công an TP.HCM sẵn sàng tiếp nhận thông tin mà người dân cung cấp để xác minh, xử lý các đối tượng này.

Trước câu hỏi về công tác phòng, chống đua xe trái phép, Công an TP.HCM cho biết đây là công tác trọng tâm trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Hàng năm, Công an TP và Công an các cấp quận, huyện, TP Thủ Đức có xây dựng kế hoạch về phòng, chống đua xe, xây dựng phương án phối hợp để phòng, chống tệ nạn này.

CSGT cùng lực lượng hình sự, lực lượng tuần tra liên ngành 363… đã làm việc liên tục, thường xuyên phối hợp để phòng, chống.

Thời gian qua, Công an TP đã mở đợt kiểm tra các cơ sở có dấu hiệu chế, độ xe để phục vụ đua xe trái phép. Trong tám tháng đầu năm, Công an TP đã xử lý 12 vụ tụ tập, đua xe trái phép, giảm 42 vụ so với cùng kỳ năm 2021.

Trong dịp lễ 2-9 này, Công an TP.HCM có kế hoạch tổ chức lực lượng tăng cường tuần tra để đảm bảo an ninh trật tự, trong đó có phòng, chống nạn đua xe.