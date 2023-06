Công an TP.HCM phá nhiều vụ án lớn

(PLO)- Trong sáu tháng đầu năm 2023, tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM được giữ vững.

Chiều 30-6, Công an TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm 2023, triển khai công tác sáu tháng cuối năm 2023.

Trật tự, an toàn xã hội được giữ vững

Theo Công an TP.HCM, trong sáu tháng đầu năm, tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Công an phát hiện 2.812 vụ phạm tội về trật tự xã hội làm 35 người chết, 204 người bị thương, tài sản thiệt hại ước tính 30 tỉ đồng.

Trong số này, tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người được đánh giá là gia tăng về tính manh động, thách thức pháp luật.

Đánh giá cho thấy đã xảy ra nhiều vụ giết người thân do mâu thuẫn tình cảm gia đình, do mâu thuẫn tức thời trong sinh hoạt, do đối tượng sử dụng chất ma túy có biểu hiện loạn thần, ngáo đá…

Trong khi đó, tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản vẫn chiếm tỉ lệ cao; tội phạm liên quan tín dụng đen, đòi nợ thuê với các hành vi gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa, tung tin sai sự thật lên mạng xã hội để vu khống có thời điểm diễn biến phức tạp, gây bức xúc dư luận.

Theo Công an TP.HCM, tội phạm ma túy cũng diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Nổi lên các hình thức như nhập ma túy dạng bột từ nước ngoài về Việt Nam, sử dụng máy móc để bào chế, đóng dập thành ma túy dạng viên; cất giấu ma túy lẫn trong các loại hàng hóa, lợi dụng tiếp viên hàng không, khách nước ngoài để xách tay vào Việt Nam. Các đối tượng phạm tội đã lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện hoặc thuê lại các căn hộ, chung cư để làm nơi bào chế, cất giấu, tổ chức mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; mua cần sa khô với số lượng lớn, sau đó chia nhỏ, tiêu thụ…

Ngoài ra, tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu cũng nổi lên là các vi phạm trong hoạt động đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ, đào tạo, sát hạch lái xe; trong quản lý, sử dụng tài sản công; lập các dự án bất động sản “ma”, quảng cáo rầm rộ, sai sự thật để lôi kéo khách hàng đầu tư hoặc huy động vốn trái phép…

Nhiều vụ án cũng cho thấy tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn biến phức tạp. Phổ biến nhất là hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Các đối tượng có phương thức, thủ đoạn tinh vi, liên quan đến nhiều mặt hoạt động đời sống xã hội.

Theo Công an TP.HCM, tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng có xu hướng gia tăng, phổ biến là cờ bạc, cá độ bóng đá, ghi số đề, các trò chơi trực tuyến tổ chức cá độ trá hình…

Ngoài ra, các đối tượng cũng sử dụng không gian mạng để trao đổi, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; mua bán ma túy, chất kích thích; giấy tờ giả; tàng trữ, tán phát văn hóa phẩm đồi trụy…

Trong sáu tháng đầu năm 2023, Công an TP.HCM đã xác lập, khám phá nhiều chuyên án lớn, đạt kết quả cao được lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo TP khen thưởng và nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Nắm chắc tình hình, dự báo sớm, tham mưu kịp thời

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết Công an TP.HCM đã nắm chắc, dự báo sớm tình hình, tham mưu kịp thời cho lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo TP các quyết sách phù hợp…

“Qua đó, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án, đề án của Chính phủ, Bộ Công an… góp phần tích cực vào quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của TP” - ông nói.

Trong sáu tháng cuối năm, lãnh đạo Công an TP.HCM yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh, răn đe, triệt phá các loại tội phạm; đặc biệt là tội phạm kinh tế, ma túy, tội phạm đường phố, tội phạm liên quan tín dụng đen… “Mục tiêu là kéo giảm tội phạm bền vững, tạo môi trường an toàn, lành mạnh, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân; thu hút đầu tư, du lịch, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội TP” - ông Nam nhấn mạnh.

Ông Nam cũng yêu cầu phải xử lý dứt điểm, hiệu quả đối với các án còn tồn đọng, tạm đình chỉ; tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, khám phá án; đặc biệt là các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo…•

Phá nhiều chuyên án lớn Trong sáu tháng đầu năm 2023, Công an TP.HCM đã xác lập, khám phá nhiều chuyên án lớn, đạt kết quả cao được lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo TP khen thưởng và nhân dân đồng tình, ủng hộ. Theo đó, công an đã điều tra, khám phá 1.645/2.812 vụ phạm tội về trật tự xã hội (đạt 58,5%), bắt 2.511 người; đấu tranh làm tan rã 34 băng nhóm tội phạm. Cơ quan điều tra đã phát hiện, đấu tranh 707 vụ, 724 đối tượng tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu. Về lĩnh vực ma túy, công an đã triệt phá 1.084 vụ, 2.290 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ khối lượng lớn ma túy các loại, cùng nhiều vũ khí và công cụ, phương tiện liên quan. Trong thời gian qua công an đã tổng kiểm tra, xử lý các lò độ xe và thực hiện cao điểm 60 ngày, đêm cập nhật dữ liệu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Các đơn vị đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, kết hợp tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp trong chấp hành các quy định về PCCC…

NGUYỄN TÂN