Công an TP.HCM phối hợp các địa bàn đảm bảo an ninh dịp tết

(PLO)- Công an TP.HCM đã thành lập 10 tổ công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự - Tổ 363.

Dịp tết Nguyên đán 2023, Công an TP.HCM quán triệt triển khai công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP.

Triển khai cao điểm trấn áp tội phạm

Trước đó, Công an TP.HCM đã thành lập 10 tổ công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự - Tổ 363. Mỗi tổ công tác 363 có sự tham gia của nhiều lực lượng gồm: cảnh sát hình sự, cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, CSGT, cảnh sát cơ động thuộc Công an TP.HCM.

Các tổ 363 có chức năng tuần tra, kiểm soát tại các khu vực, tuyến, địa bàn phức tạp về an ninh trật tự theo kế hoạch, phương án được Ban Giám đốc Công an TP.HCM phê duyệt; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Công an TP.HCM, các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động vào cuối năm nên Công an TP.HCM đã đặt nhiệm vụ phải thực hiện mục tiêu bảo đảm an ninh trật tự, giữ bình yên cho người dân vui tết.

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm dịp tết Nguyên đán, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết Công an TP.HCM không chỉ có kế hoạch tại địa bàn TP, mà phối hợp với các tỉnh, thành giáp ranh để chủ động hỗ trợ đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức, hoạt động tín dụng đen, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, xâm phạm sở hữu tài sản, đánh bạc, các băng nhóm mua bán ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao...

Người đứng đầu Công an TP.HCM cũng nhắc nhở lực lượng, cho biết sẽ xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, né tránh, làm ngơ, hoặc “bảo kê” tiếp tay cho tội phạm…

Đặc biệt, từ đêm 15-12-2022 đến hết ngày 5-2-2023, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TP.HCM - E29 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) cũng tăng cường lực lượng, hỗ trợ Công an TP.HCM thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự dịp trước, trong và sau tết.

Công an các quận nỗ lực tuần tra, kiểm soát

Công an quận Tân Phú đã triển khai cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15-11-2022 đến 5-2-2023. Theo đó, toàn công an quận tập trung cao độ lực lượng, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự trên phạm vi toàn quận.

Đại tá Lại Phước Xuân, Trưởng Công an quận Tân Phú, đặt ra yêu cầu các đơn vị trực thuộc phải tập trung trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm cố ý gây thương tích…

Trưởng Công an quận Tân Phú cũng đề nghị các lực lượng phối hợp triệt phá các đường dây tội phạm ma túy, mại dâm, tăng cường phát hiện, đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và gian lận thương mại, tội phạm sử dụng công nghệ cao… đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau tết, đảm bảo cho nhân dân vui xuân, đón tết an toàn.

Còn Công an quận Phú Nhuận cho biết thời điểm tết, số đối tượng hoạt động phạm tội sẽ gia tăng. Đặc biệt các loại tội phạm xâm phạm quyền sở hữu, kinh tế, ma túy... nhằm chiếm đoạt tài sản, trục lợi bất chính. Tệ nạn xã hội, tình hình an toàn giao thông đường bộ, cháy nổ, mua bán hoặc đốt pháo trái phép, gây rối trật tự công cộng... dự báo sẽ diễn biến phức tạp.

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận trước, trong và sau tết Nguyên đán, Công an quận Phú Nhuận mong muốn cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và toàn thể người dân lưu ý: Nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa đối với tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản ở nơi công cộng, nơi tập trung đông người; tự bảo quản tài sản, các phương tiện cá nhân không để nơi khuất tầm nhìn và phải luôn có người trông giữ.

Tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản hoặc thực hiện đăng nhập vào website theo đề nghị của người lạ; cảnh giác trước các thủ đoạn gọi điện thoại, nhắn tin mạo danh cán bộ cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án, nhà mạng viễn thông... yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hay cung cấp thông tin cá nhân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong dịp tết, UBND phường Tân Hưng Thuận, quận 12 cho biết đã chỉ đạo công an phường, quân sự phường xây dựng kế hoạch phối hợp tuần tra khép kín địa bàn và tấn công, trấn áp các loại tội phạm, không để xảy ra các tệ nạn xã hội dịp tết, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau tết. UBND phường Tân Hưng Thuận cũng thành lập ban chỉ đạo do chủ tịch UBND phường làm trưởng ban chỉ đạo, giải quyết nhiều vấn đề như giải quyết dứt điểm các đơn thư, tranh chấp, khiếu nại, không để tồn đọng, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự.

Công an tỉnh Bình Dương đảm bảo cho người dân vui xuân đón tết Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết trong đợt tết Nguyên đán tình hình tội phạm có xu hướng tăng và diễn biến phức tạp hơn. Chính vì thế, Công an tỉnh Bình Dương đã chủ động triển khai mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (từ ngày 15-11-2022 đến 5-2-2023). Đặc biệt, phát huy hiệu quả của Tổ tuần tra đặc biệt 171 mới được thành lập. Các tổ tuần tra tiếp tục tuần tra khép kín 24/24 giờ, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, trấn áp nhanh các loại tội phạm đường phố… LÊ ÁNH

NGUYỄN TÂN