Công an trả lời đã khởi tố vụ tai nạn giao thông ở huyện Chợ Lách, Bến Tre

Phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM, bà Lê Thị Thùy Trang (huyện Châu Thành, Hậu Giang) chủ xe tải biển số 95H-005.49, cho biết: Khoảng 5 giờ 50 sáng 30-12-2021, tài xế Nguyễn Duy Phương điều khiển chiếc xe chở bia đi giao tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

Khi đi đến quốc lộ 57 thuộc ấp An Quy, xã Long Thới, huyện Chợ Lách thì bị ô tô tải BKS 63C-158.07 chạy ngược chiều tông trực diện làm xe hư hỏng nặng. Tài xế xe tải của bá Trang bị thương nghiêm trọng được đưa vào Bệnh viện Chợ Lách sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh Viện Chợ Rẫy điều trị. Qua giám định ban đầu tỉ lệ thương tật của tài xế là 19%.

Ngay khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, Phòng CSGT Công an tỉnh Bến Tre đã chuyển hồ sơ cho Công an huyện Chợ Lách để giải quyết theo thẩm quyền. Công an cũng tạm giữ xe tải 95H-005.49 để phục vụ điều tra vụ tai nạn.

Tuy nhiên, bà Trang cho biết sau sáu tháng, nhận thấy vụ việc được giải quyết rất chậm, có dấu hiệu bị ngâm nên ngày 1-6-2022 nên bà làm đơn khiếu nại gửi Công an huyện Chợ Lách yêu cầu sớm giải quyết vụ việc. Trong đơn bà Trang cũng yêu cầu xử lý hình sự đối với tài xế điều khiển xe tải 63C-158.07 gây tai nạn.

Để làm rõ vụ việc trên, ngày 15-6, phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM đã trao đổi với Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng phòng Tham mưu (PV01) Công an tỉnh Bến Tre. Thượng tá Hạnh cho biết sẽ kiểm tra và chỉ đạo Công an huyện Chợ Lách làm rõ vụ việc.

Đến 11-8, trao đổi với chúng tôi, đại diện Công an huyện Chợ Lách cho biết sau quá trình xác minh, điều tra, ngày 15-7 Cơ quan CSĐT công an huyện này đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Công an huyện Chợ Lách cũng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố bị can.

“Về phần xử lý phương tiện liên quan trong vụ án, tới đây khi hai bên đã thống nhất giá trị thiệt hại của xe thì công an huyện sẽ bàn giao, trả lại xe cho bà Trang” - vị đại diện thông tin.

Hiện bà Trang vẫn đang yêu cầu cơ quan công an sớm khởi tố bị can, chuyển hồ sơ ra toà xét xử để yêu cầu bồi thường thiệt hại. Theo bà Trang, chiếc xe tải bà mua mới được hơn một tháng thì xảy ra tai nạn, việc xe bị tạm giữ tại công an đã gây thiệt hại về kinh tế rất nghiêm trọng.