Công an triệu tập người phụ nữ tung tin thất thiệt về hoạt động ngân hàng

(PLO)- Người phụ nữ 25 tuổi bán hàng online tung tin không thất thiệt trên mạng xã hội về tình hình hoạt động của ngân hàng đã bị triệu tập và lập hồ sơ xử lý.

Chiều 11-10, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An đã triệu tập, lập hồ sơ xử lý chị NTH (27 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An) về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp thông tin sai sự thật.

Trước đó, tối 10-10, Facebook ATN đăng tải thông tin sai sự thật về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB). Facebook cá nhân này đăng thông báo: “Tạm thời không sử dụng tài khoản ngân hàng này nữa. Ai gửi tiền vào tài khoản được thông báo là không sử dụng này phải tự chịu trách nhiệm”.

Thông tin trên thu nhiều tương tác, chia sẻ, bình luận... Việc đăng thông tin sai sự thật làm người dân hoang mang, lo lắng.

Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an tỉnh Nghệ An) cùng Công an TP Vinh tìm ra chủ nhân Facebook ATN là chị NTH.

Thời gian qua, chị H thường bán hàng online trên mạng xã hội. Khi được triệu tập lên làm việc chị H khai nhận thông tin đăng lên Facebook cá nhân là không đúng, thiếu kiểm chứng. Chị H cũng thừa nhận đăng nội dung đó nhằm kiếm like, tăng lượt tương tác phục vụ bán hàng online.

Chị H đã xóa nội dung sai sự thật trên trang cá nhân.

Đ.LAM