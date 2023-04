Công an truy bắt những kẻ móc túi, cướp giật ở lễ hội Sầm Sơn

(PLO)- Công an thành phố biển Sầm Sơn đang khẩn trương truy bắt những kẻ gây ra các vụ cướp giật, trộm cắp trong đêm khai hội du lịch Sầm Sơn 2023.

Sáng 24-4, thông tin từ UBND thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá cho biết trong đêm khai mạc Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2023 đã xảy ra một số vụ trộm cắp điện thoại và cướp giật.

Ngay sau khi nắm được những vụ việc trộm cắp và cướp giật xảy ra, Công an thành phố Sầm Sơn đang khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ tìm ra các thủ phạm gây ra hàng loạt vụ móc túi trộm cắp điện thoại và cướp giật.

Đến sáng 24-4, Công an thành phố Sầm Sơn đang triệu tập một số đối tượng nghi ngờ có liên quan tới các vụ trộm cắp tài sản và ngay trong đêm khai hội, lực lượng công an cũng đã tiến hành tạm giữ 2 trường hợp nghi có liên quan tới vụ cướp giật tài sản trong đêm 22-4.

Trước đó, ghi nhận của PLO, trong đêm ngày 22-4 tại Quảng trường biển Sầm Sơn nơi diễn ra Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2023 đã xảy ra một số vụ móc túi.

Lượng người đổ về Sầm Sơn lên đến hàng chục ngàn người, vì thế một số đối tượng đã lợi dụng tình trạng chen lấn để thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật.

Trao đổi với PLO, anh PVT (38 tuổi, ngụ huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) cho biết khi anh đi qua cửa an ninh soát vé mời để vào khu vực khán đài nơi tổ chức chương trình nghệ thuật xảy ra tình trạng chen lấn, lộn xộn và xô đẩy từ phía sau.

Theo anh T, khi xếp hàng đứng ở cửa kiểm soát an ninh để vào bên trong, anh bị người từ phía sau xô đẩy lên phía trước và lúc này anh cảm giác bị trộm điện thoại. Khi kiểm tra túi quần thì chiếc điện thoại bị kẻ gian lấy mất.

Ngay sau đó, anh đã thông báo cho lực lượng kiểm soát an ninh về tình trạng móc túi đang xảy ra tại cửa. Cũng tại thời điểm lực lượng an ninh đã dùng loa cảnh báo về tình trạng lợi dụng xô đẩy để trộm cắp điện thoại ngay tại cửa kiểm soát an ninh.

"Qua vụ việc này tôi muốn chia sẻ với những ai khi đi du lịch hoặc dự lễ hội thì điện thoại tài sản mang theo người cần phải cảnh giác hơn” - anh PVT chia sẻ.

Ngoài ra, sau khi sự kiện khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2023 kết thúc, trên mạng xã hội facebook có nhiều chia sẻ hình ảnh cảnh báo tới mọi người về việc một du khách bị giật mất dây chuyền vàng 7 chỉ ngay tại lễ hội Sầm Sơn.

Khi phát hiện, du khách này bị nhóm đối tượng lại đánh và xô ngã xuống đất, nhưng kịp giữ được một đối tượng trong nhóm cướp giật.

Hiện Công an thành phố Sầm Sơn đang tích cực khẩn trương khoanh vùng truy bắt các nghi phạm liên quan đến các vụ trộm cắp, cướp giật xảy ra để mang lại sự bình yên cho du khách khi đi du lịch, nghỉ dưỡng tại Sầm Sơn.

ĐẶNG TRUNG