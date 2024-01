Công an truy đuổi bắt giữ thanh niên chở 35kg pháo lậu

Sáng 3-1, thông tin từ Công an huyện Bến Lức, Long An cho biết, Cơ quan điều tra công an huyện đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Phạm Duy ( 27 tuổi, Thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, Long An) để điều tra mở rộng xử lý về việc chở pháo lậu.

Duy và Linh bị công an bắt giữ khi đang chở pháo lậu. Ảnh: CA

Khuya 2-1, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Bến Lức phối hợp cùng công an thị trấn Bến Lức tuần tra trên tuyến đường Nguyễn Minh Trung, Tổ công tác phát hiện Nguyễn Phạm Duy và Nguyễn Thị Mai Linh đi xe máy, phía sau có chở 1 thùng carton nghi là hàng cấm.

Lực lượng công an ra tín hiệu dừng xe nhưng Duy và Linh bỏ chạy nên đã truy đuổi đến khu vực trường THPT Nguyễn Hữu Thọ. Khi dừng xe kiểm tra, công an phát hiện trong thùng giấy có 20 giàn pháo hoa.

Duy bị c ông an ra quyết định tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ về việc vận chuyển pháo lậu. Ảnh: CA

Nguyễn Phạm Duy thừa nhận số pháo này không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, Duy mua về để bán lại. Trọng lượng của thùng pháo hoa trên là 35kg.

Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối với Duy để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Thanh niên sử dụng xe máy chở pháo lậu, bị công an bắt giữ (PLO)- Võ Hoài Phương sử dụng xe máy chở pháo lậu đem bán kiếm lời thì bị lực lượng công an bắt giữ.

HUỲNH DU