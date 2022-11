Công an truy tìm lai lịch bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong rừng

(PLO)- Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) truy tìm lai lịch bé gái sơ sinh bị bỏ rơi nhiều ngày trong rừng và đã mất sau đó.

Ngày 10-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết đã ra quyết định truy tìm lai lịch bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong khu rừng ở xã Quế Mỹ (huyện Quế Sơn).

Theo đó, Phó thủ trưởng cơ quan này quyết định truy tìm tung tích lai lịch bé sơ sinh có đặc điểm nhận dạng: giới tính nữ, cao 55cm, cân nặng 3,2 kg, độ tuổi khoảng 3-5 ngày; giao cơ quan CSĐT chủ trì thực hiện công tác, biện pháp truy tìm.

Đồng thời, đề nghị Công an tỉnh Quảng Nam và công an các đơn vị phối hợp truy tìm, khi phát hiện thân nhân của trẻ sơ sinh có đặc điểm nêu trên thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Sơn.

Như PLO thông tin, khoảng 9 giờ sáng 6-11, người dân đi làm rừng ở khu vực thôn 7 (xã Quế Mỹ) bất ngờ phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong một thùng carton, trên người không một mảnh vải che thân.

Lúc phát hiện, nhiều vùng trên cơ thể bé đã hoại tử, cơ thể tím tái. Sau đó, cháu bé được đưa đến Trạm Y tế xã Quế Mỹ và được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ xác định bé có dấu hiệu suy hô hấp nên đã quyết định đưa đến Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng tiếp tục điều trị. Sau hai ngày điều trị, dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng bé không qua khỏi.

THANH NHẬT