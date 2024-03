Công an truy tìm người và 6 xe tự đổ liên quan vụ chiếm đoạt tài sản

(PLO)- Công an TP.HCM đề nghị Cục Cảnh sát Hình sự, Văn phòng cơ quan CSĐT Bộ Công an, Cục CSGT và các đơn vị liên quan của Công an TP.HCM phối hợp truy tìm người và xe liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ra quyết định truy tìm ông Trần Trọng Nhân (31 tuổi, quê xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An). Ông Trần Trọng Nhân là người bị tố cáo có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hiện ông Trần Trọng Nhân không rõ đang ở đâu, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cần tổ chức truy tìm để phục vụ làm rõ theo nội dung của vụ việc.

Cũng liên quan đến ông Trần Trọng Nhân, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy tìm 6 phương tiện xe tải tự đổ có đặc điểm như sau:

Biển số xe: 51D-651.52, Số máy: DV15TIS400084CG, số khung: KL3K4DV14K004251; Biển số xe: 51D-078.62, Số máy: D8AYV-134626, Số khung: KMCDB18YPVC-119656; Biển số xe: 51C-622.11, Số máy: D8AYV010016, số khung: KMCDE18YPVC105889; Biển số xe: 51C-484.47, Số máy: D8AYV013173, số khung: KMCDB18YPVC106672; Biển số xe: 61C-170.75, Số máy: D6CB4096248, số khung: KMCBD18TP5C000245; Biển số xe: 62C-054.26, Số máy: D8AYT156653, số khung: KMCDB18YPTC-100876.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an, Văn phòng cơ quan CSĐT Bộ Công an, Cục CSGT và các đơn vị liên quan của Công an TP.HCM phối hợp truy tìm.

Khi tìm thấy ông Trần Trọng Nhân cũng như các phương tiện trên, đề nghị các đơn vị thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng cảnh sát hình sự - Đội 4). Địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, điện thoại: 069.3187244; cán bộ thụ lý Nguyễn Hồng Thái, điện thoại: 0933810381 để phối hợp xử lý.

PV