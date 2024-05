Công bố dự thảo kết luận kiểm tra tại Công an tỉnh Sóc Trăng 11/05/2024 18:45

(PLO)- Thiếu tướng Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) yêu cầu thời gian tới, Công an tỉnh Sóc Trăng cần phối hợp với Cục để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra.

Ngày 11-5, tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật và quản lý về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Công an đã kết thúc chuyến công tác và đã công bố dự thảo kết luận kiểm tra.

Thiếu tướng Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) yêu cầu thời gian tới, Công an tỉnh Sóc Trăng cần phối hợp với Cục để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà đoàn đã chỉ ra. Ảnh: CAST

Theo đánh giá, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức thi hành pháp luật và quản lý về xử lý vi phạm hành chính.

Hằng năm, cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch của Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh hoàn thành các nội dung phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và đặc thù của địa phương.

Đối với các đơn vị được kiểm tra, đoàn nhận xét đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc theo các nội dung, tiến độ đề ra.

Việc bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật, Công an tỉnh thường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng các mô hình phòng, chống tội phạm kết hợp với giáo dục pháp luật. Có nhiều mô hình được Bộ Công an đánh giá cao.

Cạnh đó, các đơn vị đã tập trung theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực, như: đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; quản lý hành chính về trật tự xã hội; quản lý xuất, nhập cảnh; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; công tác bồi thường của nhà nước...

Đặc biệt, hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân trước 40 ngày so với thời hạn Bộ Công an giao. Đồng thời, vận động, tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và nâng cao tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến sớm chín ngày so với kế hoạch đề ra.

Đoàn công tác của Bộ Công an đã tiến hành kiểm tra tại Công an tỉnh Sóc Trăng, Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an huyện Mỹ Xuyên và Công an TP Sóc Trăng. Ảnh: CAST

Công an tỉnh Sóc Trăng cũng đã thường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nâng cao trách nhiệm, năng lực cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính...

Phát biểu tại buổi công bố dự thảo kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) yêu cầu thời gian tới, Công an tỉnh Sóc Trăng cần phối hợp với Cục để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà đoàn đã chỉ ra.

Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật và quản lý về xử lý vi phạm hành chính.

Mặt khác, tiếp tục phát huy và thực hiện tốt hơn nữa công tác tham mưu với HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật về an ninh trật tự.