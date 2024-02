Cổng chào 'Mùa vàng Agora' với hoạ tiết bông lúa được xác nhận kỷ lục Việt Nam

Tối 3-2, trong khuôn khổ chương trình khai mạc Sắc xuân Thủ Thừa 2024 diễn ra tại Khu dân cư Trung tâm Hành chính huyện Thủ Thừa (Đường tỉnh 818 , thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa), Công ty CP Đầu tư Phát triển Thủ Thừa đã chính thức đón nhận Kỷ lục Việt Nam với nội dung: "Mùa vàng Agora" – Cổng chào một nhịp lớn nhất tại Khu đô thị, trang trí các bức phù điêu họa tiết bông lúa.

Công ty CP Đầu tư Phát triển Thủ Thừa đã chính thức đón nhận Kỷ lục Việt Nam "Mùa vàng Agora". Ảnh: HD

Theo ông Phan Văn Tới Phó, Chủ tịch huyện Thủ Thừa (Long An), Agora City là dự án khu Đô thị nằm trong Trung tâm Hành chính mới Huyện Thủ Thừa (Long An). Dự án do Công ty CP Đầu tư Phát triển Thủ Thừa thực hiện và được quy hoạch đồng bộ theo mô hình “City Within City” (thành phố trong thành phố) với đầy đủ các dịch vụ tiện ích công cộng, đầy đủ cơ sở hạ tầng đảm bảo cho việc phát triển khu dân cư đô thị trong tương lai..

Dự án Agora City hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng góp phần phát triển kinh tế, xã hội cho huyện Thủ Thừa. Ảnh:HD

Một trong những điểm nổi bật của Khu đô thị Agora City là Cổng chào "Mùa vàng Agora" được thiết kế theo phong cách Tân cổ điển. Cổng chào gồm 1 cổng chính và 2 cổng phụ. Cổng chính có khẩu độ bằng bê tông cốt thép dài 36,2m x cao 22m, diện tích thông thủy là 24,2m x cao 15m. Hai cổng phụ hai bên có chiều cao 11,25m. Tổng chiều rộng tổng thể công trình lên tới 64m. Cổng chào còn được trang trí bằng các bức phù điêu họa tiết bông lúa mang đậm văn hóa lúa nước của người Việt nói chung và của tỉnh Long An nói riêng.

Cổng chào "Mùa vàng Agora" tại khu đô thị Agora City với quy mô hoành tráng, nhiều họa tiết. Ảnh:HD

Sau quá trình kiểm tra và thẩm định hồ sơ, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã chính thức công nhận công trình cổng chào "Mùa vàng Agora" là "Cổng chào một nhịp lớn nhất tại Khu đô thị, trang trí các bức phù điêu họa tiết bông lúa".

Với quy mô hoành tráng cùng hình ảnh biểu trưng đầy ý nghĩa ngay từ cổng chào, Agora City đã khẳng định vị thế của trung tâm hành chính tập trung, kết hợp với không gian đô thị hiện đại, sang trọng, cùng tất cả tiện ích hội tụ mang lại lợi thế khác biệt cho khu dân cư trung tâm hành chính Thủ Thừa.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Long An và huyện Thủ Thừa trao tặng quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh:HD

Nhân dịp này, có 38 công nhân lao động hoàn cảnh, khó khăn được LĐLĐ tỉnh Long An, UBND huyện Thủ Thừa hỗ trợ trao tặng quà trong dịp đón xuân về.

