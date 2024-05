Cộng đồng mạng tranh cãi vụ vỡ kính khiến nữ bác sĩ liệt nửa người tại The Coffee House 10/05/2024 16:17

(PLO)- Sự cố vỡ kính do giông lốc tại cửa hàng The Coffee House Thái Hà (Hà Nội) nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Mới đây, PLO đăng tải thông tin "The Coffee House lên tiếng về vụ vỡ kính khiến nữ bác sĩ liệt nửa người" về việc đại diện truyền thông của chuỗi cửa hàng The Coffee House có phản hồi chính thức về sự cố vỡ kính do giông lốc tại cửa hàng The Coffee House Thái Hà (Hà Nội).

Đồng thời, fanpage và website The Coffee House đăng tải thông tin chính thức về sự cố gây tai nạn. Sau thông tin trên nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Tối 20-4, sự cố vỡ kính tại cửa hàng The Coffee House Thái Hà (Hà Nội) khiến nữ bác sĩ bị thương. Ảnh: MXH

Cần những thông tin minh bạch từ The Coffee House

Tài khoản Facebook Hung Ngo bình luận: "Tính đến ngày hôm nay, là khoảng 20 ngày sau các bạn mới có cái thông cáo này?????? Đây là tai nạn không ai mong muốn, nhưng rõ ràng 1 tấm kính cường lực rơi từ trên cao xuống gây chấn thương vỡ gan, liệt tủy sống thì cần phải xem xét mức độ an toàn và khả năng vận hành của những cơ sở này. Khi khách hàng mua dịch vụ để được sử dụng, nghĩa là bên bán phải chịu trách nhiệm về tính an toàn cho khách hàng. Đó là lẽ đương nhiên. Khi có sự cố xảy ra, nếu tìm cách đổ lỗi cho thiên tai mà quên mất việc đánh giá lại kết cấu và độ an toàn, thì với góc độ người sử dụng dịch vụ, việc cần phải minh bạch hơn về thông tin luôn là điều cần làm và phải làm”.

Tài Khoản Facebook Nam Anh viết: "Sao lại là hỗ trợ nhỉ? Phải là "chúng tôi cùng các bên liên quan đến sự cố tai nạn này xin cam kết chịu mọi chi phí cứu chữa cho bác sĩ L cũng như những phí tổn thiệt hại liên quan đến cuộc sống sau này của bác sĩ" mới là chuẩn nhé. Để gia đình người ta và bạn bè phải lên bài kêu gọi ủng hộ là biết thế nào rồi đấy. Mẹ người ta thì đang ung thư, bố bạn ấy làm bộ đội xa nhà...haizzz”.

Tài khoản Facebook Đỗ Ngọc Giàu bình luận: “Sự việc này mà tính là xui rủi hả? Đây là sai phạm trong nghiệm thu tiêu chuẩn an toàn. Bộ cái cửa kính nào ở Hà Nội ngày hôm đó cũng sập bể hết hả? Tức là chưa phải tình huống thiên tai bất khả kháng đâu. Xui rủi là nạn nhân họ xui bước vô quán ngày hôm đó. Còn quán và chủ thầu xây dựng là sai phạm rõ mồn một vì không kiểm tra và đảm bảo được an toàn của những tấm kính đó, để xảy ra tình huống trên khi thời tiết vừa p⁰chuyển xấu. Công trình nào mà mỏng yếu mỏng manh để xảy ra tai nạn thì chủ thầu hay chủ công trình cũng phải lo cho nạn nhân tới nơi tới chốn chứ không có hỗ trợ nhé”.

Tài khoản Facebook Mai Lan Chi bình luận: “Thứ nhất, vụ việc từ ngày 20-04 tại sao The Coffee House hiện giờ mới thông báo? Là gây ra lỗi nhưng chưa nhiều người phát hiện ra nên coi như mình không có lỗi à?; Thứ hai, brand cho biết thường xuyên túc trực thế có bằng chứng không? Hoặc cái gì đó chứng minh có túc trực đi. Ví dụ như chụp ảnh tại bệnh viện báo cáo sếp hôm nay đã tới thăm khách hàng chẳng hạn. Có ảnh như thế không? Đưa ra thì tôi tin. Vụ việc lớn như này chắc chắn phải có báo cáo qua email hoặc ít nhất là tin nhắn trao đổi công việc chứ không thể nào chỉ nói suông vậy được".

Website The Coffee House đăng tải thông tin chính thức về sự cố gây tai nạn

Trách nhiệm bồi thường thuộc về ai?

Luật sư Trần Minh Hùng, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết trong trường hợp này, tấm kính rơi xuống đè vào người nữ bâc sĩ làm bị thương nặng gây thiệt hại đến sức khoẻ của chị này. Quán cà phê và chủ toà nhà cùng đơn vị quản lý, vận hành toà nhà sẽ phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra cho nữ bác sĩ theo quy định của Bộ luật dân sự, tùy vào kết quả điều tra.

Theo đó, nữ bác sĩ sẽ được bồi thường thiệt hại các khoản tiền do sức khoẻ bị xâm phạm như: Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khoẻ và chức năng bị mất, bị giảm sút; Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc cô gái; Nếu cô gái bị mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc cô gái; Và các thiệt hại khác do pháp luật quy định.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần vào cuộc điều tra để xác định cụ thể lỗi thuộc về cá nhân, tổ chức nào để có thể đưa ra hình thức xử lý phù hợp.

Cần xác định chủ quán cà phê, chủ toà nhà và đơn vị quản lý vận hành toà nhà có thường xuyên kiểm tra độ an toàn, chịu lực của các tấm kính chịu lực hay không? Có tắc trách trong việc kiểm tra để xảy ra hậu quả nghiêm trọng như trên không? Các bên liên quan có lỗi, tác động gì liên quan đến việc tấm kính rơi xuống hay không? Tấm kính chịu lực trên có được thi công đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn hay không? Việc nghiệm thu diễn ra như thế nào?...

Ngoài việc bồi thường dân sự, nếu có dấu hiệu hình sự cần khởi tố vụ án, khởi tố bị can sau khi xác minh, điều tra vụ việc thấy có dấu hiệu tội phạm.