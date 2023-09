Công ty Truyền thông WPP bị phạt 25 triệu do vi phạm quảng cáo xuyên biên giới

05/09/2023 17:15

(PLO)- Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu triển khai các quyết định của Bộ Công an và Ban giám đốc về triển khai phương án sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong công an các đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh.