CSGT Bình Thạnh xử phạt nhiều thợ sơn, thợ xây vi phạm nồng độ cồn

Tối 10-3, Đội CSGT - TT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn đảm trách.

Tổ công tác lập chốt tại giao lộ Nguyễn Gia Trí – Ung Văn Khiêm (phường 25, quận Bình Thạnh). Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hàng loạt trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị tổ công tác phát hiện, xử lý.

Vi phạm do uống rượu thuốc trong phòng châm cứu?

19 giờ 45, tổ công tác kiểm tra đối với ông BTT (51 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) điều khiển xe máy 59X7-396… chạy trên đường Ung Văn Khiêm hướng từ Tân Cảng về Quốc lộ 13. Qua kiểm tra, ông T có nồng độ cồn 0,144mg/L khí thở.

Ông T thừa nhận trước đó có sử dụng rượu thuốc trong phòng châm cứu. Ảnh: HOÀNG GIANG

Lúc này, ông T thừa nhận có sử dụng rượu vào trước đó. Tuy nhiên, đó chỉ là rượu thuốc. Ông cho hay, tối cùng ngày, trong lúc chở con trai đi học thêm, do thấy người không được khoẻ nên ông ghé tiệm châm cứu.

"Tôi không có nhậu, do đau lưng nên tôi đi châm cứu, sau khi châm cứu xong, nhân viên đưa tôi uống một ly rượu thuốc. Trên đường về nhà thì bị CSGT kiểm tra và phát hiện vi phạm nồng độ cồn", người đàn ông phân trần.

Sau đó, ông T bị CSGT lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện 7 ngày. Theo Nghị định 100/2019, với lỗi vi phạm này nam tài xế sẽ bị xử phạt 2,5 triệu đồng.

Nhậu cuối tuần với đồng nghiệp trước khi về nhà

19 giờ 50, CSGT phát hiện ông PVP (58 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) điều khiển xe máy biển số 36B5-034… dừng đèn đỏ có biểu hiện say xỉn nên kiểm tra. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn, ông P có nồng độ cồn lên đến 0,603mg/L khí thở.

Sau cuộc nhậu với đồng nghiệp làm công trình, ông P có nồng độ cồn lên đến 0,603mg/L khí thở. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ông P cho biết, ông làm công trình xây dựng ở quận 7, đang trên đường về nhà ở Bình Dương sau giờ làm. Trước đó, ông có nhậu cùng một số anh em làm chung.

“Tôi uống 3 lon bia. Do làm công trình nên cuối tuần sau giờ làm thì ngồi với anh em một tý. Do ở xa nên không uống nhiều. Tôi biết là điều khiển phương tiện khi say xỉn là không đúng nhưng tôi uống ít và vẫn tỉnh táo”, ông P nói.

Sau đó, CSGT đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, xử phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Khoảng 15 phút sau, CSGT tiếp tục phát hiện anh PVT (35 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn. Kết quả kiểm tra, anh T có nồng độ cồn 0,490 mg/L khí thở.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn ở anh T và phát hiện người này có nồng độ cồn 0,490 mg/L khí thở. Ảnh: HOÀNG GIANG

Anh T cho hay, anh làm nghề sơn cơ khí. Tuy nhiên, do buổi chiều có một số đồng nghiệp mời nhậu nên anh không từ chối được mà chỉ uống vài lon do xa nhà. “Tôi biết uống say không lái xe được nên chỉ uống có 2 lon rồi đi về. Nhà xa nên chỉ dám uống như thế. Không ngờ nồng độ cồn lại cao như vậy. Đợt này không có xe đi làm”, anh T lo lắng.

Tương tự, trong buổi tối, tổ công tác cũng phát hiện một người đàn ông khác làm nghề sơn nước công trình xây dựng vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,453mg/ L khí thở. Ông này một mực khẳng định mình vẫn tỉnh táo để điều khiển phương tiện. Tuy nhiên, CSGT đã giải thích về vi phạm của người đàn ông và đề nghị chấp hành.

Trong buổi tối, hàng loạt vi phạm nồng độ cồn bị tổ công tác lập biên bản xử lý. Trong đó, nhiều người là thợ xây, thợ sơn, thợ cơ khí các công trình nhậu sau giờ làm việc. Ảnh: HOÀNG GIANG

Người này bị lập biên bản tạm giữ phương tiện.

Tối cùng ngày, nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn cũng bị Đội CSGT - TT Công an quận Bình Thạnh lập biên bản vi phạm.

NGUYỄN YÊN - HOÀNG GIANG