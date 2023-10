CSGT Bình Thuận lập tổ chuyên đề đo nồng độ cồn tại các địa phương

Công an tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Kế hoạch phối hợp thực hiện xử lý vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma tuý, vi phạm nồng độ cồn”.

CSGT Công an Bình Thuận kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: PĐ

Theo đó, Kế hoạch kiểm tra nồng độ cồn sẽ được Công an tỉnh Bình Thuận triển khai từ ngày 9-10-2023 đến ngày 20-11-2023.

Căn cứ tình hình thực tế tại các địa phương, Tổ công tác bố trí kiểm tra luân phiên, mỗi địa phương thực hiện kiểm tra nồng độ cồn trong một buổi, mỗi tuần từ một đến hai địa phương.

Trong thời gian này, Tổ công tác của Công an tỉnh (gồm lực lượng CSGT, cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra điều lệnh Công an nhân dân và lực lượng Cảnh sát cơ động) sẽ phối hợp với Công an các địa phương trực tiếp thực hiện việc kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm nồng độ cồn và bàn giao cho Công an các địa phương xử lý theo thẩm quyền.

Tổ công tác sẽ trang bị đầy đủ sổ sách, biểu mẫu theo quy định, cùng các phương tiện, trang thiết bị… để thực hiện nhiệm vụ.

Khi phát hiện các trường hợp vi phạm, Công an các địa phương phải tổ chức xác minh có phải là cán bộ, đảng viên hay không để gửi thông báo đến cơ quan, tổ chức nơi cán bộ, đảng viên công tác, sinh hoạt.

Đối với các trường hợp không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, nếu có các hành vi, lời nói không đúng mực, lăng mạ, xúc phạm cán bộ (có hình ảnh, clip làm căn cứ) thì báo cáo đề xuất cấp trên chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý, giải quyết; nếu có dấu hiệu tội phạm thì khởi tố, xử lý theo quy định của pháp luật để có tính răn đe. Việc này cũng tránh nhờn luật, tạo tiền đề xấu cho các đối tượng vi phạm khác thực hiện tương tự, gây khó khăn cho công tác xử lý các hành vi vi phạm nói chung và vi phạm nồng độ cồn nói riêng.

PHƯƠNG NAM