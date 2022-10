Cử tri Long An bày tỏ lo lắng về chương trình cải cách giáo dục hiện nay

(PLO)- Cử tri Long An lo lắng việc thay đổi liên tục trong chương trình dạy và học của con em, các chương trình sách giáo khoa hiện hành còn nhiều bất cập.

Sáng 7-10, đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Long An gồm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Long An Nguyễn Thanh Hải và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của QH Nguyễn Tuấn Anh đã có buổi tiếp xúc với cử tri TP Tân An trước kỳ họp thứ 4, QH khóa XV.

Tại cuộc tiếp xúc, đa số các cử tri kiến nghị những vấn đề mà người dân quan tâm trong thời gian gần đây, đặc biệt là y tế và giáo dục. Trong đó, các cử tri kiến nghị cần xem xét lại công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế, tình trạng thiếu thuốc, nhất là thuốc bảo hiểm y tế ở các bệnh viện...

Ngoài ra, cử tri TP Tân An cũng phản ánh những vấn đề liên quan bạo lực gia đình, tín dụng đen, chế độ chính sách cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường.

Bày tỏ lo ngại về công tác cải cách giáo dục hiện nay, cử tri Nguyễn Văn Nghiêm (phường 3, TP Tân An) nói: Hiện nay công tác giáo dục còn nhiều bất cập. Đơn cử như việc chọn sách để học của từng trường, từng khối học hay xa hơn là từng tỉnh còn mỗi nơi làm mỗi kiểu, việc dạy thêm, học thêm tràn lan…

Cử tri Lê Thị Bế (phường 4, TP Tân An) cho biết vấn đề đổi mới giáo dục còn nhiều bất cập, sách giáo khoa không đảm bảo, áp lực học thì quá nhiều. Ngoài ra áp lực về chi phí cho việc học, sách vở, học thêm cũng rất lớn. " Cần xem xét tạo điều kiện thuận lợi cho các em học tập - những thế hệ tương lai, trụ cột của đất nước" - cử tri Bế nói.

Phát biểu trả lời các kiến nghị của cử tri, ĐB Nguyễn Thanh Hải cho biết sẽ ghi nhận ý kiến cử tri để chuyển đến QH trong kỳ họp sắp tới, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri.

HUỲNH DU