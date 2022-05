Long An: Cử tri quan tâm vấn đề Luật Đất đai, giao dịch bất động sản

Chiều ngày 9-5, Đại biểu Quốc hội gồm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An - Nguyễn Thanh Hải; Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh - Nguyễn Hoàng Uyên đã có cuộc tiếp xúc cử tri TP.Tân An trước kỳ họp thứ 3 – Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị, cử tri Nguyễn Thị Hiền (xã Hướng Thọ Phú, TP Tân An) gửi gắm đến các đại biểu về việc quy hoạch phát triển của tỉnh Long An, trong đó việc quy hoạch xây dựng và phát triển TP Tân An lên đô thị loại I đến năm 2025, chú trọng giải quyết vấn đề giải phóng mặt bằng, phát triển các khu trung tâm thương mại, dịch vụ, tạo cảnh quan môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp.

Bên cạnh đó, cử tri Huỳnh Hữu Phước (phường 2, TP Tân An) có những ý kiến thiết thực, cụ thể về những bất cập trong thực hiện Luật Đất đai; việc đầu cơ, đẩy giá đất cũng như những kẽ hở trong giao dịch bất động sản.

“Tôi nghĩ cần tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi kịp thời những bất cập của Pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản bao gồm cả yêu cầu thực hiện công bằng, đúng và đủ về nghĩa vụ thuế.

Cần cung cấp, công khai, minh bạch những thông tin, khuyến nghị, cảnh báo cần thiết về mua bán, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn, để kịp thời ngăn chặn những dự án ma – lừa đảo, dự án mà chủ đầu tư thiếu năng thực triển khai – dự án treo… góp phần giúp người dân yên tâm hơn khi có nhu cầu giao dịch nhà đất” - ông Phước nói.

Cử tri cũng đề xuất cần có sự quan tâm nhiều hơn cho việc đầu tư, xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, viên chức, người lao động có thu nhập thấp.

Bên cạnh đó, trước tình trạng đốn bỏ thanh long trên địa bàn tỉnh, cử tri đề nghị cần có định hướng cho nông dân trồng trọt theo hướng bền vững.

Đại diện cho tổ đại biểu Quốc hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An - ông Nguyễn Thanh Hải ghi nhận ý kiến cử tri chuyển đến Quốc hội trong kỳ họp sắp tới, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri.

Ông Hải khẳng định trong năm 2022 Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An sẽ tiến hành giám sát đến việc triển khai dự án đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp và công tác quy hoạch phát triển các khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh, từ đó có biện pháp xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm về lĩnh vực đất đai.