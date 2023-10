Cử tri và Nhân dân đồng tình kết quả xét xử 54 bị can vụ 'chuyến bay giải cứu'

Sáng 23-10, theo nghị trình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Ông Đỗ Văn Chiến cho hay cử tri và Nhân dân vui mừng, phấn khởi về những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế được phục hồi phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân ổn định và từng bước được cải thiện, uy tín và vị thế đất nước trên trường quốc tế được nâng lên.

“Nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước” - ông Chiến nói.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Ảnh: PHẠM THẮNG

Đề nghị giảm tội cho người vi phạm không có động cơ vụ lợi

Đáng chú ý, liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, báo cáo của MTTQ cho biết cử tri và Nhân dân quan tâm theo dõi và đồng tình với kết quả xét xử 54 bị can trong vụ án “chuyến bay giải cứu”.

Cùng với xử lý kỷ luật bằng pháp luật, Đảng và Nhà nước đã kiên quyết kỷ luật nhiều cán bộ lãnh đạo các cấp, có cả lãnh đạo cấp cao, thật sự không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người vi phạm là ai.

Cử tri và Nhân dân đánh giá công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng đã “truyền lửa” đến cấp tỉnh, thực sự trở thành xu thế không thể đảo ngược. Tuy nhiên, cử tri và Nhân dân lưu ý tình trạng tham nhũng, tiêu cực còn xảy ra ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, ngày một tinh vi hơn, nhất là trong lĩnh vực đầu tư công, tài chính, ngân hàng, đất đai.

Cạnh đó, tình trạng “tham nhũng vặt”, “nhũng nhiễu” doanh nghiệp và người dân; thậm chí tham nhũng, tiêu cực xảy ra ngay ở một số người làm nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Vì vậy, cử tri và Nhân dân mong muốn Đảng, Nhà nước tập trung siết chặt kỷ cương, kỷ luật, rà soát pháp luật để bịt các kẽ hở. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng; thực hiện nghiêm túc các quy định về kê khai tài sản của cán bộ, công chức, bổ sung quy định về xử lý tài sản không giải trình hợp lý; tăng cường cơ chế giám sát của xã hội…

Bên cạnh việc xử lý tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm hoặc tiêu cực, cử tri và Nhân dân đề nghị có chính sách khoan hồng, giảm tội cho những cá nhân vi phạm nhưng không mang tính chất vụ lợi, tạo cơ hội cho họ khắc phục sai phạm.

Xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm Luật An ninh mạng

Về lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, ông Đỗ Văn Chiến cho hay cử tri và Nhân dân tự hào về an ninh trật tự, an toàn xã hội của đất nước ta được đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế và người dân yên tâm làm ăn và trong mọi hoạt động của đời sống xã hội.

Cử tri và Nhân dân đặc biệt quan tâm và kịch liệt lên án tội phạm có tính chất khủng bố xảy ra ở hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk làm thương vong nhiều cán bộ, chiến sỹ.

Hoan nghênh các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, sớm ổn định tình hình, cử tri và Nhân dân mong muốn Nhà nước xử lý nghiêm minh, trừng trị thích đáng kẻ phạm tội cầm đầu, giáo dục răn đe người chưa hiểu biết, nhẹ dạ cả tin, bị xúi giục tham gia có tính chất đồng phạm.

Trong kiến nghị gửi đến Quốc hội, cử tri và Nhân dân cũng mong muốn Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các giải pháp kịp thời về bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Cạnh đó, đề xuất hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật phòng, chống tội phạm vi phạm sử dụng công nghệ cao, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống lành mạnh cho người dân.

“Các bộ, ngành chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và có biện pháp xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm Luật An ninh mạng” - báo cáo nêu.

Ở lĩnh vực đất đai, bất động sản, cử tri và Nhân dân bức xúc với tình trạng “quy hoạch treo” dự án đầu tư dở dang ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người dân.

Cử tri và Nhân dân cho hay thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác giao đất để thực hiện dự án đầu tư còn rườm rà, phức tạp, chậm trễ, làm mất thời gian, công sức, chi phí của doanh nghiệp.

Do đó, cử tri và Nhân dân đề nghị các cấp chính quyền quan tâm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân. Công khai minh bạch các quy trình, thủ tục về cấp quyền sử dụng đất, thủ tục giao đất, cho thuê đất, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, các thông tin liên quan đến đất đai. Từ đó, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và người dân tiếp cận dễ dàng với đất đai để có kế hoạch sử dụng hợp lý, lâu dài.

Ngoài ra, cử tri và Nhân dân cũng lo lắng về tình trạng lợi ích nhóm trong đầu tư xây dựng cơ bản. Việc này khiến các công trình được đầu tư chưa đảm bảo chất lượng nhưng vẫn được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ, địa phương tăng cường tuyên truyền pháp luật; tăng cường đối thoại với nhân dân. Giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc liên quan đến đất đai, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng; có chính sách bồi thường, thu hồi đất hợp lý tránh thiệt thòi cho người dân.

Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của cử tri và Nhân dân đã được các cấp quan tâm. Tuy nhiên, cử tri và Nhân dân cho rằng còn có chỗ, có nơi việc giải quyết chưa kịp thời, nhất là việc cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà chung cư; việc đền bù giải phóng mặt bằng gây bức xúc trong Nhân dân; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân nhiều nơi còn quá chậm.

“Cần có các biện pháp để đảm bảo giá đất được phát triển hài hòa, đảm bảo một bộ phận lớn người lao động có điều kiện để sở hữu nhà, đất đảm bảo cuộc sống” - cử tri và Nhân dân đề nghị.

NHÓM PHÓNG VIÊN