Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội có tân Cục trưởng

Ngày 19-12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại Lễ công bố, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, biệt phái Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, đại biểu Quốc hội khóa XV đến nhận công tác tại Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV để phối hợp thực hiện nhiệm vụ tham mưu với Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân (T07) đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; thông báo quyết định giao đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Căn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường T07 phụ trách Trường T07.

Phát biểu tại Lễ công bố, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh,việc biệt phái Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng đến nhận công tác tại Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV và điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương giữ chức vụ Cục trưởng Cục C06, giao Đại tá Nguyễn Văn Căn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân phụ trách trường thể hiện sự ghi nhận, tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với những cống hiến của các đồng chí trong quá trình công tác.

Phát biểu tại Lễ, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương cho biết, sẽ nỗ lực hết mình, hoàn thành trọng trách cao cả mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao phó; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đề án 06/CP của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

PHI HÙNG