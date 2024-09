Cục Đường bộ kiên quyết dừng các cầu, đường không đảm bảo an toàn 10/09/2024 14:25

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có công điện yêu cầu các Khu quản lý đường bộ, Sở GTVT và nhà đầu tư dự án BOT trong vùng lũ, triển khai các biện pháp ứng phó với tình hình mưa lũ, sau cơn bão số 3.

Theo đó, các đơn vị trên phải thực hiện nghiêm các công điện đã được Thủ tướng, Bộ GTVT và Cục Đường bộ ban hành trước đó, về triển khai các nhiệm vụ trong tình hình mưa, lũ.

Cạnh đó, toàn ngành phải kiểm tra, theo dõi, đánh giá tình trạng kết cấu hạ tầng đường bộ để có phương án phân luồng giao thông sang tuyến khác, hoặc đường tránh có đủ điều kiện khai thác an toàn.

Trong đó, Cục Đường bộ lưu ý kiên quyết tạm dừng khai thác các công trình cầu không bảo đảm an toàn do thiên tai, mức nước dâng cao, lưu tốc dòng chảy lớn, cầu yếu, các trường hợp có dấu hiệu tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, an toàn công trình; các vị trí ngầm, tràn nước ngập, chảy xiết…

Ngập trên cao tốc Pháp vân - Cầu Giẽ. Ảnh: CTV

Cục Đường bộ cũng lưu ý, các đoạn đường bị sụt lở đứt đường, đứt một phần đường mà phần còn lại không bảo đảm an toàn giao thông. Các vị trí sạt lở ta luy dương toàn bộ mặt đường nhưng chưa khắc phục, cống và nền đường cuốn trôi chưa khắc phục; các bến phà, cầu phao mức nước sông, lưu tốc dòng chảy lớn quá quy định… cũng kiến quyết dừng khai thác.

Đối với các trường hợp ảnh hưởng mức độ nhẹ, Cục Đường bộ yêu cầu phải có biện pháp tổ chức giao thông phù hợp; hạn chế giao thông. Cạnh đó, tổ chức người trực gác điều tiết phân tán, giảm mật độ giao thông và tránh tập trung nhiều người và phương tiện cùng tham gia giao thông, bổ sung các báo hiệu đường bộ và các biện pháp an toàn khác.