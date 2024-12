Cục Đường bộ yêu cầu cấp bằng lái xe theo phân hạng mới cho người dân 28/12/2024 16:13

Nhằm triển khai các quy định của Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, có hiệu lực từ 1-1-2025, Cục Đường bộ cho biết đã điều chỉnh một số tính năng, tên gọi và bổ sung thêm hạng giấy phép lái xe (GPLX) trong phần mềm quản lý giấy phép lái xe.

Để đảm bảo việc cấp giấy phép lái xe theo các hạng mới từ ngày 1-1-2025, Cục Đường bộ vừa có văn bản đề nghị các Sở GTVT nghiên cứu, chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ, cơ sở đào tạo lái xe và trung tâm sát hạch lái xe thực hiện truy cập vào trang thông tin điện tử https://gplx.gov.vn từ ngày hôm nay (28-12) để tải file nâng cấp, cập nhật cho phần mềm quản lý GPLX, phần mềm sát hạch lý thuyết.

Riêng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông theo chuyên mục, Sở GTVT được giao chủ động rà soát hạ tầng kỹ thuật, bố trí cán bộ để tiếp nhận nội dung cập nhật nêu trên.

Mẫu bằng lái xe được áp dụng từ ngày 1-1-2025. Ảnh: V.LONG

Thêm vào đó, các đơn vị nêu trên cần có kế hoạch tổ chức cấp đổi, sát hạch cho người dân và ký số toàn bộ danh sách trúng tuyển, danh sách cấp đổi GPLX trước 17 giờ ngày 31-12-2024, để đảm bảo in trả GPLX cho người dân theo phân hạng GPLX cũ.

Ngoài ra, Sở GTVT các tỉnh được giao chỉ đạo trung tâm sát hạch lái xe điều chỉnh hạng xe sát hạch trong hình và trên đường, để cập nhật chuyển các hạng xe sát hạch theo quy định.

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc Cục Đường bộ đề nghị liên hệ về đơn vị qua Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái để được hỗ trợ.

Luật Giao thông đường bộ 2008 chỉ quy định GPLX gồm 13 hạng sau: A1, A2, A3, A4, B1, B2, C, D, E, FB2, FD, FC và FE. Tuy nhiên, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2025, GPLX tăng lên 15 hạng là A1, A, B1, B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE.

Người có nhu cầu cấp GPLX máy hạng A1, A và B1 được lựa chọn tự học lý thuyết hoặc học tập trung tại cơ sở đào tạo lái xe. Tuy nhiên, phần thực hành lái xe bắt buộc phải học tại các cơ sở đào tạo.

Người có nhu cầu cấp GPLX ô tô các hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE được lựa chọn một trong các hình thức học sau: tập trung tại cơ sở đào tạo lái xe hoặc đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn. Tuy nhiên, học viên phải học thực hành lái xe theo hình thức tập trung tại cơ sở đào tạo lái xe.

Trao đổi với PLO.VN về những thay đổi trong việc phân hạng bằng lái xe, T.S Khương Kim Tạo, nguyên Phó Chánh văn phòng Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia, khẳng định việc thay đổi hạng GPLX để phù hợp với các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên là rất cần thiết.

“Việc này nhẽ ra chúng ta phải làm lâu rồi, nhằm giúp người dân có bằng lái trong nước đi ra nước ngoài vẫn đủ điều kiện lái xe ở nước bạn và ngược lại”- ông Tạo nói.

Thêm vào đó, luật quy định một điều khoản chuyển tiếp cho phép những người có bằng lái hiện hành vẫn sử dụng bình thường mà không cần phải cấp đổi. Trường hợp họ có yêu cầu đổi, cơ quan chức năng sẽ chuyển sang hạng giấy phép lái xe mới tương đương.

“Quy định này cũng giúp người dân giảm các chi phí, đảm bảo từng bước chuẩn hoá các hạng GPLX để sau này công tác đảm bảo an toàn giao thông được tốt hơn”- ông Tạo nói.