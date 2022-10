Cuộc họp báo ‘khét tiếng’ của MU chứng kiến cơn thịnh nộ của Sir Alex Ferguson

(PLO)- Sir Alex Ferguson đã tổ chức cuộc họp báo tai tiếng nhất với tư cách là HLV Manchester United. Ông thầy người Scotland tức giận bảo vệ bản hợp đồng kỷ lục của đội chủ sân Old Trafford trước khi bán anh này cho Chelsea.

Tờ Mirror (Anh) đã mở đầu như thế trong bài viết: ‘Cuộc họp báo khét tiếng của Manchester United chứng kiến cơn thịnh nộ của Sir Alex Ferguson’ nhân sự kiện truyền thông đưa tin Chelsea muốn mua Cristiano Ronaldo trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vào tháng giêng sang năm.

Ronaldo làm ô nhiễm phòng thay đồ MU (PLO)- Siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo bị tố 'làm ô nhiễm' phòng thay đồ Manchester United với ‘cái tôi quá lớn’.

Sir Alex Ferguson đã không có nhiều thời gian trao đổi với truyền thông hai ngày trước cuộc đụng độ giữa Manchester United với Arsenal trong trận đấu áp chót của mùa giải Premier League 2001 - 2002.

'Quỷ đỏ' đã bất ngờ bị loại khỏi Champions League sau trận bán kết lượt về với Bayer Leverkusen tuần trước và cần phải đánh bại đội bóng của Arsene Wenger để giành danh hiệu Premier League mùa giải đó.

Đó là một chiến dịch gây thất vọng của ông thầy huyền thoại người Scotland Sir Alex Ferguson, người mong đợi bắt đầu một kỷ nguyên thống trị mới tại châu Âu, sau khi vung ra một khoản tiền kỷ lục của MU vào thời điểm đó trị giá 28,1 triệu bảng Anh để ký hợp đồng với Juan Sebastian Veron từ Lazio .

Với việc sân Hampden Park của Glasgow là địa điểm tổ chức trận chung kết Champions League 2002, Sir Alex Ferguson có khát khao dẫn dắt MU lên đỉnh cao vinh quang tại châu Âu lần thứ hai ngay tại quê hương Scotland của ông. Thật không may, Bayer Leverkusen đã dập tắt tham vọng đó của MU tại bán kết, giống như Arsenal muốn ngăn cản ‘quỷ đỏ’ giành chức vô địch Premier League thứ tư liên tiếp.

Veron là tâm điểm của thất bại đó. Mặc dù Veron giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất tháng vào tháng 9-2001 nhờ khởi đầu như mơ ở Old Trafford, anh vẫn phải vật lộn để thích nghi với nhịp sống hối hả và nhộn nhịp của bóng đá Anh.

Thay vào đó, tiền vệ người Argentina lại chơi cực hay ở Champions League nhờ vào nhịp độ chậm hơn. Tiền vệ người Argentina là chìa khóa giúp United đi đến vòng 4 đội mạnh nhất Champions League.

Fergie, một bậc thầy trong việc phát triển đội hình mỗi mùa giải đã cố gắng thay đổi phong cách chơi của MU để phù hợp với Veron. Thậm chí Sir Alex sẵn sàng phá vỡ mối quan hệ hợp tác ăn ý và cực kỳ tin cậy giữa Roy Keane và Paul Scholes để phục vụ cho Veron. Đây là một quyết định chịu nhiều lời chỉ trích trong suốt chiến dịch năm đó của MU.

Vì vậy, sau nhiều tháng cố gắng bảo vệ Veron trên các phương tiện truyền thông, ngày 6-5 là ngày huyền thoại người Scotland mất bình tĩnh hoàn toàn trong cuộc họp báo ngắn gọn nhưng đầy tai tiếng trước chuyến thăm của Wenger và Arsenal đến Old Trafford, tờ Mirror bình luận.

Nó bắt đầu giống như một cuộc trò chuyện thông thường giữa các phóng viên báo chí, vì trước đó, họ đã được phép có một cuộc họp ngắn riêng với Sir Alex Ferguson khi máy quay TV và micrô bị tắt hết.

Nhưng khi Veron bắt đầu được đề cập đến trong cuộc trò chuyện, ‘căn phòng họp báo hoàn toàn bốc cháy’ và một máy ghi âm của Sam Wallace (tờ Telegraph) đã ghi lại được sự bộc phát khó chịu của Sir Alex Ferguson dưới dạng âm thanh sơ sài ban đầu, tờ Mirror ví von.

Chính Ferguson đã không giữ được sự bình tĩnh và bốc hỏa trong cuộc họp kín với các phóng viên. Giới truyền thông đặt hàng loạt câu hỏi về khả năng chơi bóng của Veron tại MU.

Có những tiếng nói ‘cáo buộc rằng kế hoạch sử dụng Veron sao cho hiệu quả của MU đã phá sản, rằng Veron nên về nhà và Veron không nên tiếp tục thi đấu cho MU nữa’. Các phóng viên đã nhấn mạnh, Ferguson giận dữ gọi ‘đó là sự ô nhục của truyền thông’.

Cựu giám đốc truyền thông của Manchester United, Paddy Harverson nhớ lại: ‘ Sir Alex Ferguson đã bốc hỏa trước khi xông ra ngoài. Ông ấy nói ‘Đó là điều hoàn toàn vô nghĩa! Vô nghĩa tuyệt đối!

Bạn biết đó là điều vô nghĩa! Lời nói dối tuyệt đối! Tôi không tin rằng các bạn viết những điều này. Dù sao đó là kết thúc (cuộc họp báo), bạn cứ tiếp tục, tiếp tục đi! Chúng tôi không... F***. Veron là một cầu thủ tuyệt vời!’.

Bất chấp việc bảo vệ tiền vệ người Argentina một cách kiên quyết, Sir Alex Ferguson đã để anh rời MU đến Chelsea chỉ 14 tháng sau đó như một phần trong mùa hè đầu tiên của kỷ nguyên Roman Abramovich ở Stamford Bridge.

Trong khi đó, MU thậm chí đã đòi lại danh hiệu Premier League từ tay Arsenal vào năm 2003, mặc dù Veron chỉ ghi được hai bàn thắng ở mùa đó, ít hơn ba bàn so với mùa giải đầu tiên của Veron tại nước Anh.

The Blues đã chi số tiền ít hơn một nửa so với những gì MU đã bỏ ra để sở hữu Veron từ Lazio. Tuy nhiên, Veron cũng không thể cải thiện vận may tại Chelsea.

Với những chấn thương liên tục và phong độ không ổn định, Veron ở Chelsea đã mắc những vấn đề tương tự như thời gian còn chơi ở Old Trafford. Veron nhanh chóng bị bật bãi khỏi Stamford Bridge và dành 3 năm cuối cùng trong hợp đồng với Chelsea thi đấu cho CLB khác dưới dạng cho mượn.

Trong một cuộc phỏng vấn với Manchester Evening News năm 2016 , Veron đã tiết lộ về quãng thời gian đầy biến động của mình ở Anh: ‘Tôi cảm thấy mình đã khởi đầu tốt trong các trận đấu tại Premier League. Sự chuẩn bị trước mùa giải ở Anh rất khác với Ý, nơi chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các hoạt động trước mùa giải. Ở Anh, họ chạy mỗi ngày.

Tôi thích bầu không khí tập luyện và các đồng đội thật tuyệt vời, những người như Ryan Giggs rất tốt với tôi. Nhưng tôi thấy rất khó điều chỉnh khi chơi bóng ở đây và có rất nhiều trận trong năm.

Các trận đấu diễn ra căng thẳng trong 90 phút. Giải Ý mang tính chiến thuật nhiều hơn. Ở Anh, các trận đấu diễn ra cởi mở hơn, quả bóng được luân chuyển nhanh hơn. Nó cũng thiên về thể lực hơn’.

Khi được truyền thông hỏi rằng, liệu mình có vớt vát được chút niềm tin nào khi có màn trình diễn tốt hơn tại Champions League, Veron thừa nhận: Tôi không biết giải thích điều đó như thế nào.

Nếu tôi có một lần thất vọng, đó là việc tôi đã có những thăng trầm trong mỗi mùa giải. Tôi chưa bao giờ đạt phong độ cao trong suốt cả mùa giải. Nhưng đáng lẽ tôi nên ở lại Manchester United chứ không phải rời đi (đến Chelsea)’.

Chắc chắn Juan Sebastian Veron vẫn là một cầu thủ đẳng cấp thế giới, chỉ cần anh được thi đấu trong một môi trường phù hợp. Cả người hâm mộ Manchester United và Chelsea đều nhớ đến Veron cho đến ngày nay. Và không nghi ngờ gì nữa, họ đã tự than thở với chính mình rằng, 'Điều gì cũng có thể xảy ra?'.

Chelsea mở cửa đón Ronaldo (PLO)- Không còn Thomas Tuchel ở Chelsea, chủ sở hữu đội chủ sân Stamford Bridge Todd Boehly đã sẵn sàng mở cửa đón Cristiano Ronaldo.

PHẠM QUANG