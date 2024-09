Cuộc thi 'Chung tay vì an toàn giao thông' năm 2024 19/09/2024 10:37

(PLO)- Cuộc thi 'Chung tay vì an toàn giao thông' nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho mọi người dân.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới) vừa phát động Cuộc thi Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2024.

Cuộc thi nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho mọi người dân, nhất là thế hệ trẻ, công nhân, người lao động; góp phần xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, trang bị cho người dân kiến thức và kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông an toàn.

Cuộc thi 'Chung tay vì an toàn giao thông' năm 2024 được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm hằng tuần.

Nội dung Cuộc thi tập trung vào các chủ đề: Chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trật tự an toàn giao thông; kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống để tham gia giao thông an toàn; các hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông; những điều cần biết trong các luật mới ban hành như Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15, Luật Đường bộ số 35/2024/QH15…

Cuộc thi Chung tay vì an toàn giao thông được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm hằng tuần trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet và các báo/tạp chí điện tử, trang/cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương dẫn đường link liên kết với Cuộc thi. Đường link Cuộc thi: atgt.dangcongsan.vn.

Cuộc thi dự kiến diễn ra trong thời gian 8 tuần từ ngày 16-9-2024 đến ngày 11-11-2024. Thời gian thi bắt đầu từ 10 giờ 00 ngày thứ Hai hằng tuần, kết thúc vào 9 giờ 00 ngày thứ Hai của tuần tiếp theo.

Công dân Việt Nam và người nước ngoài hiện đang cư trú tại lãnh thổ Việt Nam, độ tuổi từ đủ 14 tuổi trở lên tính đến thời điểm làm bài thi đều có quyền dự thi. Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Nội dung, Ban Thư ký Cuộc thi không được dự thi.

Mỗi tuần thi có 6 giải thưởng, gồm: 01 giải Nhất: 2.000.000 đồng; 02 giải Nhì, mỗi giải 1.500.000 đồng; 03 giải Ba, mỗi giải 1.000.000 đồng. Cùng với tiền thưởng, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ trao tặng Giấy chứng nhận giải thưởng cho các cá nhân đoạt giải Nhất, Nhì, Ba các tuần thi.

Ban Tổ chức Cuộc thi cho biết, dự kiến sẽ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, triển khai Cuộc thi và những địa phương, đơn vị có số người dự thi cao nhất, có nhiều người đoạt giải…

Độc giả có vướng mắc trong quá trình dự thi liên hệ với Ban Tổ chức qua các số điện thoại: 080.48159 - 0867.062968, email: atgt@dangcongsan.vn, hoặc mục Liên hệ trên website của Cuộc thi tại địa chỉ atgt.dangcongsan.vn để được giải đáp.