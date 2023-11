Sáng kiến bỏ đèn đỏ đạt giải nhất cuộc thi An toàn giao thông Việt Nam 2022-2023

(PLO)- Tác giả Dương Anh Tuấn với giải pháp bỏ đèn đỏ và tổ chức phân luồng lại giao thông đường bộ ở Hà Nội, TP.HCM để không ùn tắc đã đạt giải nhất ý tưởng sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2022-2023.

Chiều 9-11, báo Dân trí và Cục CSGT, Bộ Công an đã tổ chức Lễ tổng kết chương trình sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2022-2023. Chương trình đã nhận được hơn 1.400 bài dự thi, trong đó có 20 sáng kiến đạt giải.

Đáng chú ý, giải pháp bỏ đèn đỏ và tổ chức phân luồng lại giao thông đường bộ ở Hà Nội, TP.HCM để không ùn tắc của tác giả Dương Anh Tuấn đã đạt giải nhất ý tưởng sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2022-2023.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Hồi tham gia tổng kết chương trình sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2022-2023. Ảnh: HẢI LONG

Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an - Trưởng ban tổ chức, cho biết hành trình 2 năm tổ chức, cuộc thi đã nhận được nhiều sáng kiến từ các cá nhân, tổ chức.

Sáng kiến bỏ đèn đỏ, phân luồng giao thông hiện đang được áp dụng tại nhiều nút giao thông tại Hà Nội, giải pháp này cũng đang được áp dụng tại tỉnh Bắc Ninh. Từ đó đã mang lại hiệu quả thiết thực trong vấn đề ùn tắc giao thông.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an đánh giá các sáng kiến về an toàn giao thông đã được vận dụng vào thực tiễn. Ảnh: HẢI LONG

"Bỏ đèn đỏ để tổ chức giao thông đã nhận được sự đồng thuận của người dân. Tôi đã cùng với tác giả quan sát từ phía xa, việc bỏ đèn đỏ này đã nâng cao ý thức của người dân và mang lại hiệu quả"- Thiếu tướng Lê Xuân Đức nói.

Tương tự, sáng kiến sử dụng hệ thống giao thông thông minh để phát hiện xe đi ngược chiều đã triển khai và mang lại hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Hồi chia sẻ đảm bảo trật tự an toàn giao thông là một trong những vấn đề quan trọng. Theo thống kê WHO, mỗi năm có 1,35 triệu người chết và 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông trên toàn thế giới.

Ban Tổ chức cuộc thi cho biết các sinh viên, học sinh tích cực gửi sáng kiến an toàn giao thông về chương trình. Ảnh: HẢI LONG

"Chương trình sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam là một trong những hoạt động thiết thực nhằm khuyến khích phát huy vai trò sáng tạo của người dân trong xây dựng văn hóa giao thông, an toàn, văn minh.

Tôi tin rằng qua chương trình, người dân nâng cao kiến thức pháp luật tự giác hơn trong tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông hiện đại an toàn.

Những sáng kiến giải pháp là những ý tưởng sáng tạo có tính ứng dụng cao, nhiều công trình áp dụng triển khai và mang lại kết quả thiết thực"- ông Hồi nhấn mạnh.

Ban An toàn giao thông sẽ khảo sát ngã tư mất an toàn ở TP Vũng Tàu (PLO)- Ban ATGT cùng các đơn vị sẽ đi khảo sát ngã tư Đô Lương - Nguyễn Gia Thiều, TP Vũng Tàu để đề xuất phương án đảm bảo an toàn cho người dân, học sinh.

ĐÀO TRANG